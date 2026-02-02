楊貴媚金援關懷袁惟仁6年！曝他告別式時間「農曆年後」

楊貴媚日前才送走好友趙學煌，今天又得知幫助多年的袁惟仁也離世。（林淑娟攝）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日傳出病逝噩耗，享年59歲。影后楊貴媚擔任桂田文化藝術基金會執行長多年，長期幫助許多資深藝人，她從2020年開始也以基金會名義加入照顧袁惟仁行列，今聽到他離世心情非常失落，但也心疼照顧袁惟仁多年的袁姊姊，「我跟姊姊說這樣也好，他離苦得樂，不再痛苦了，可以去天家創作更多歌曲。」

楊貴媚接受《中國時報》記者訪問時表示，袁姊姊跟她說，2日上午家屬接到醫院通知袁惟仁心臟停止跳動，她跟媽媽等家人趕到醫院，心跳一度恢復，醫師又請家屬回家休息，姊姊不捨弟弟反覆受病痛折磨，在他耳邊說：「如果你要走，就安心地離開，媽媽我會照顧。」也許是聽到了姊姊承諾會照顧年邁媽媽，過不久，袁惟仁就在加護病房安詳離世。

「小胖老師」袁惟仁2日離世。（資料照）

楊貴媚也透露，袁惟仁的一對兒女，前兩個星期也有到醫院探視父親，「可能是他擔心的孩子也看到了、長大獨立了，他應該放心了。我想，他最後的人生應該是圓滿的了」。

關於袁惟仁後事，楊貴媚表示，袁惟仁遺體目前在台東殯儀館，家屬擔心想來送別的親友，會有接近農曆新年的忌諱，因此告別式會在過年後於台北舉辦。

楊貴媚說，她過去與袁惟仁從沒有合作過，她接任桂田文化藝術基金會執行長後，因為基金會有關懷老藝人計畫，2020年得知袁惟仁狀況後，她透過台東友人的協助，和李明依、巫啟賢一起去台東探望，後來幾乎每一年都去台東探視袁惟仁和萬沙浪，一開始袁惟仁還能動、也能說話，是因為後來又跌倒撞到頭，送進醫院後才變植物人，「之前巫啟賢問他你知道我是誰嗎？他想很久後說『我知道』，雖然很困難地說，但他還是知道」。

去年夏天她最後一次去台東看他，「因為我們以前不認識，我認識他時他已經躺在床上，去年夏天去看他時，我跟他講『我是楊貴媚，我們沒合作過，但來看過你好幾次，你記得嗎？記得的話眨眼睛』，結果他真的給我眨一下眼睛，我好開心！也給了辛苦照顧他的姊姊很大的鼓勵，覺得所有辛苦都沒有白費」。

她稱讚袁姊姊真的把袁惟仁照顧得無微不至，洗澡、餵奶都親力親為，環境也保持得很乾淨，「他的房間都沒有藥味、也沒有臭尿味、完全乾乾淨淨的，姊姊覺得不能有一點細菌」。去年夏天她去台東探望時，剛好在門口看到袁姊姊正在曬洗澡的輔具，「我自己也是照顧者，很驚訝她怎麼搬得動他，她是女人耶，小胖老師還是有重量的，結果她說『可以啦，我還可以啦，有長照居服員幫忙翻身』，我說我可以幫你們申請沐浴車，但姊姊很客氣地說『不用、我可以、我已經習慣了』，我就不好繼續勉強她，事實上媽媽、姊姊都很疼惜、很維護他的尊嚴。這一家人真的很好」。

楊貴媚談及近期接連送走了癱瘓26年的好友趙學煌及後期成為植物人的袁惟仁，不免感傷，也感謝桂田文化藝術基金會的會長真的是一位很棒的企業家，大力支持基金會長期關懷資深藝人，總是說「有困難的就盡量幫，沒關係」，近期還將關懷對象擴及幕後工作人員，熱衷公益的愛心感人。

