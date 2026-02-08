楊貴媚陳美鳳請前輩們吃尾牙

農曆新年將至，擔任桂田文化藝術基金會執行長的影后楊貴媚，日前與愛心大使陳美鳳一起舉辦歲末關懷尾牙聚會，邀宴多位資深演藝圈前輩並致贈新春紅包，提前迎接新春佳節。楊貴媚表示： 「照顧資深藝人是一份長期的承諾，基金會所做的，不只是補助，更重要的是陪伴。」

包括林福地導演、林松義、李炳輝夫妻、憶如、陳麗卿、石中玉等多位演藝圈前輩以及一同協助關懷資深藝人的台灣優質生命協會祕書長紀寶如、紀麗如都出席餐會。李炳輝身體仍硬朗，太太雅惠則因前陣子受傷所以坐輪椅出席，林松義因為要參加餐會太開心，幾天前撞到上嘴脣，當天太興奮很早起床，中午聚餐時想睡覺，楊貴媚、陳美鳳就一直去逗笑他讓他別睡著。

楊貴媚表示，桂田基金會成立以來，最重要的是陪伴照顧對影視文化貢獻良多的資深長輩們，每逢農曆春節都會邀請長輩們吃團圓飯，很多人一輩子在幕後付出，卻很少被照顧到」，因此，基金會將擴大關懷對象，讓愛與支持在影視文化的每一個角落延續， 「文化要走得長遠，不能只照顧作品，也要照顧人。」