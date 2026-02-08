楊貴媚、陳美鳳歲末送暖！邀宴李炳輝等資深藝人吃尾牙送紅包

桂田基金會愛心大使陳美鳳（左二起）、桂田基金會執行長楊貴媚關懷李炳輝和太太雅惠。（桂田文化藝術基金會提供）

農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。

桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。今年由執行長楊貴媚及桂田文化藝術基金會永遠的愛心大使陳美鳳代表基金會邀請演藝圈資深前輩林福地導演、林松義、李炳輝、憶如、陳麗卿、石中玉等以及一同協助關懷資深藝人的台灣優質生命協會秘書長紀寶如、紀麗如一起與會團聚，餐會現場氣氛就像是個大家庭聚會溫暖融洽，前輩們話家常、聊往事，在熟悉的情誼中感受年節的喜氣。

桂田基金會執行長楊貴媚關懷李炳輝及林福地導演。（桂田文化藝術基金會提供）

尾牙餐敘上大家一起為石中玉（左四起）、憶如、桂田文化藝術基金會董事崔長華慶生。（桂田文化藝術基金會提供）

基金會按照慣例特別準備新年紅包與年節禮盒致贈到場的資深前輩們，象徵祝福與吉祥，期盼將滿滿的好運與關懷帶進新的一年。基金會也藉此機會向資深藝人與導演們表達由衷的敬意與感謝，感念他們多年來為台灣文化藝術所做出的貢獻。

桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚（右）起為崔長華、憶如、石中玉慶生。（桂田文化藝術基金會提供）

桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚表示： 「照顧資深藝人是一份長期的承諾，基金會所做的，不只是補助，更重要的是陪伴。」桂田文化藝術基金會成立以來，最重要的是陪伴照顧對影視文化貢獻良多的資深長輩們，除了平時持續的關懷與慰問，每逢農曆春節基金會都會特別邀請長輩們一同吃團圓飯，親手送上紅包與年禮，祝福長輩們年年平安、健康喜樂， 「看到長輩們吃得開心、聊得盡興，臉上帶著笑容，董事們也都深受感動。這樣的團聚時刻，正是基金會持續堅持的力量來源」。

桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚、愛心大使陳美鳳與出席的資深藝人們與貴賓們開心合影。（桂田文化藝術基金會提供）

談到基金會未來規劃，執行長楊貴媚表示，隨著實際接觸越來越多影視工作者，基金會看見了幕後主創與劇組工作人員長期承擔的辛勞與壓力，「很多人一輩子在幕後付出，卻很少被照顧到」，因此，展望2026年，基金會也將關懷視野進一步擴大關懷對象，期盼讓整體照顧更加完整，讓愛與支持在影視文化的每一個角落持續延續， 「文化要走得長遠，不能只照顧作品，也要照顧人。」

桂田文化藝術基金會董事崔長華（左一）、李秀芳（左三）、 執行長楊貴媚（左四）與林福地導演及太太溫馨合影。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚（中）與李炳輝（左）、林福地導演親切話家常。（桂田文化藝術基金會提供）

桂田文化藝術基金會表示，文化的傳承不僅來自作品，更來自人與人之間的情感連結。未來也將持續以實際行動關懷藝文前輩，讓溫暖在歲月中延續，讓愛在新的一年持續發光。

