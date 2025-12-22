楊金發協會參訪新北市議會 與議員共同聚焦兒少保護與弱勢政策

新北市議員石一佑（左一）與楊朴晞（左三）和議員廖宜琨（中）關心兒少保護與弱勢照顧問題。（社團法人台灣楊金發公共議題關懷協會提供）

社團法人台灣楊金發公共議題關懷協會12月16日參訪新北市議會，透過實地參訪與座談交流，了解議會運作與公共政策推動模式，並就兒少保護、弱勢關懷及教育相關議題進行意見交換，期盼深化民間團體與議會間的合作。

新北市議會副祕書長李政勳（左起）與楊朴晞以及議員石一佑盼深化民間團體與議會間的合作。（社團法人台灣楊金發公共議題關懷協會提供）

社團法人台灣楊金發公共議題關懷協會理事長楊朴睎表示，隨著雙薪家庭比例逐年提高，兒童與青少年在課後照顧、安全陪伴與支持系統上面臨更多挑戰。協會長期關注兒少保護、兒虐防治及教育議題，希望透過實務經驗與政策建議，補強制度不足，讓資源真正落實於需要的家庭與孩子。

廣告 廣告

本次參訪亦有東義扶輪社社長陳博盛及清水高中校友會理事長林萬定一同與會，展現民間社團跨界合作的力量，期盼未來在兒少關懷、教育支持及弱勢服務等面向，持續整合資源、共同投入。

新北市議會副祕書長李政勳致詞時肯定協會長期投入公共議題與弱勢關懷的努力，並表示市議會重視來自民間第一線的觀察與建議，未來將持續透過交流對話，使政策更貼近實際需求。

楊朴晞推動兒少保護與弱勢關懷不遺餘力。（社團法人台灣楊金發公共議題關懷協會提供）

陪同參訪的新北市議員廖宜琨指出，學童上下學通行安全不容忽視，未來應透過校園周邊人行道改善、設置導引設施及強化交通管理，降低事故風險；同時也建議教育局檢視導護志工支持機制，適度增加相關津貼與資源，吸引更多人力投入校園安全守護。

市議員石一佑則表示，兒少保護需由家庭、學校與社會共同承擔責任，並以近期社會關注案件為例，指出校園監視系統、通報流程及跨單位合作仍有強化空間。他呼籲持續加強校園與幼托機構的安全監督機制，以制度面確實守護兒童生命安全。

雙方一致認為，透過民間團體與議會的公私協力，可更有效回應兒少與弱勢族群的實際需求，共同打造更安全、友善的成長環境。

更多鏡週刊報導

刑事局啟動全國聯防專案 網路社群散布恐嚇、揚言隨機攻擊一律依法追究

寵物殯葬園區舉辦已故寵物耶誕祈禱晚會 同為張文事件罹難者、傷者祈福

北捷4死慘案案發時「為何路人沒反應？」 王婉諭嘆：這是台灣的幸運也是脆弱