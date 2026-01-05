楊金發協會尾牙理事長楊朴睎攜手 綠議員及參選人共同推動兒少保護

（生活中心／綜合報導）沃其曼集團於1月2日晚間在新北市土城區舉辦年度尾牙餐會，除感謝合作夥伴與團隊成員一整年的努力外，也特別以「回顧關懷、展望制度改革」為主軸，細數2025年投入兒少保護、弱勢關懷及社會倡議的具體成果，並宣布未來將積極爭取議會與立法院層級的制度改革，推動六大兒少保護修法主張。

本次尾牙由沃其曼集團、沃其曼企業管理顧問有限公司、沃曼人才顧問有限公司，與社團法人台灣楊金發公共議題關懷紀念協會共同舉辦，現場回顧協會一年來在第一線的實際行動與陪伴故事。

圖／社團法人台灣楊金發公共議題關懷紀念協會理事長楊朴睎（左）與議員參選人吳昇翰（中）都表示願全力為孩子打造更安全的成長環境。（社團法人台灣楊金發公共議題關懷紀念協會提供）

社團法人台灣楊金發公共議題關懷紀念協會理事長楊朴睎指出，2025年持續投入兒少保護與弱勢關懷行動，核心目標是「讓被忽略的孩子，再一次被世界看見」。8月，協會走進台北市文山區的關愛之家，陪伴無戶籍、缺乏醫療與教育資源的嬰幼兒，透過說故事、遊戲與點心時間，讓孩子在艱困環境中感受到被看見與被珍惜；9月，則安排榮光育幼院孩童前往電影院觀賞動畫電影《紅豬》，從午餐、點心到觀影時光，陪伴孩子留下單純而珍貴的童年記憶。

圖／新北市議員彭一書（右）與楊朴睎（左）共同推動兒少保護跨界合作。（社團法人台灣楊金發公共議題關懷紀念協會提供）

10月至11月期間，協會陸續捐贈奶粉、尿布等生活物資至南港關愛之家與萬華義光育幼院，支持第一線照護人員與社工，同時讓受虐兒、身障兒及被忽略的孩子感受到社會的關心與祝福。

圖／沃其曼集團與社團法人台灣楊金發公共議題關懷紀念協會舉辦尾牙，現場回顧協會一年來在第一線的實際行動與陪伴故事。（社團法人台灣楊金發公共議題關懷紀念協會提供）

除第一線服務外，協會亦同步推動制度層面的倡議。今年上半年，協會投入「510 終結兒虐，陪你長大」凱道兒少保護行動，並於12月拜訪新北市議會，與民意代表就兒少保護、校園安全及弱勢支持等議題進行交流，期盼透過公私協力，讓政策更貼近孩子的真實需求。

近期，協會亦前往戒毒教會與台灣晨曦會進行物資援助，並安排由《獨立新生報》進行專訪，讓社會大眾看見第一線戒毒現場的真實處境。協會強調，毒品問題不僅是個人議題，更牽動家庭與兒少安全，唯有從預防、陪伴與支持的角度著手，才能有效降低風險與傷害。

圖／沃其曼集團與社團法人台灣楊金發公共議題關懷紀念協會舉辦尾牙，小朋友們開心玩遊戲，後排右一楊朴睎也是沃其曼集團董事長，後排右二沃其曼集團經理劉宗獻。（社團法人台灣楊金發公共議題關懷紀念協會提供）

尾牙現場，與會貴賓也針對未來制度改革方向進行交流。新北市議員彭一書表示，兒少保護需要跨界合作，未來將持續與民間團體共同努力；議員參選人吳昇翰亦承諾，若順利當選，將與協會攜手推動兒少相關法制改革，落實政策執行，為孩子打造更安全的成長環境。

協會理事長楊朴睎強調，這不只是一場年度回顧或援助行動，更是一份對生命與社會的長期承諾。未來，將持續以踏實行動陪伴孩子走過成長的每一步，守住他們最重要的安全與尊嚴。

