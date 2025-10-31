「楊金龍改新台幣有事嗎？」工程師曝800多萬勞工薪資停滯：台灣底層越過越慘

中央銀行（央行）宣布將啟動新台幣鈔券改版作業，發行超過24年的100、200、500、1000、2000元5種面額預估都將更新，央行總裁楊金龍23日在立法院財委會中說明，改版作業每張鈔券增加1.5元成本，加上原本3.5元成本，等於一張鈔票成本5元，預估自2028年起每年編列50億元。對此，臉書財經粉專「工程師看政治」今（31）日質疑，楊金龍是否知道現在有8500人在放無薪假（減班休息）？當全國9成人民都在為生計煩惱時，央行又要花費百億改版新台幣，「哈囉，有事嗎？大腦還好嗎？」

「工程師」直言，如今美國總統川普（Donald Trump）沒有要鳥總統賴清德，對等關稅可能鎖死3年以上，無薪假人數恐還會再上升，台中有很多出口工廠一家家鐵們緊閉，晚上不在燈火通明，昔日「同學在台積電，我在為家業跑銀行」的黃金縱谷，如今已成關稅慘業，「楊金龍看不見嗎？」他進一步說，台股指數雖一再創新高，但除了AI其它都是BI （悲哀），零售業衰退2.2%、餐飲業0.9%、建材業9.2%，其餘如民生、石化橡膠、金屬機械等8月全數藍燈，整體製造業景氣燈號已連續衰退4個月了。



工程師表示，也就是說，全台除了少數（約10萬人）AI從業人員有進展外，800至900萬的勞工薪資都停止成長，「楊金龍都不知道嗎？」房市部分，9月建物買賣移轉棟數年減32.1%，建商倒掉3間，第二季全台房價下跌1.6%，央行封鎖房巿交易，除了房仲、代銷、建商死一片外，最重要的是「房屋價值下跌」，雖然很多人買不起房子，但房子同時也是很多人的畢生心血，其中爛尾樓的購屋者更是求償無門。

工程師直言，占2成GDP的房地產業，是半導體外匯收入流入其它產業最重要的管道，如今央行封殺導致水流卡住，資產下跌造成財富效果收縮，零售業跟服務業當然更不可能好得起來。他批評，楊金龍是不是沒有別的事情可做所以要裝忙？又者是想要改個黑熊圖樣來討好總統賴清德？「我反正是看不懂他在幹什麼，行為舉止認知能力都不像經濟學家，現在政府官員可以說沒半個專業人士，甚至連個不說謊的人都找不到，股巿收益無法取代大多數人的主業收入，未來幾年，台灣底層只會愈過愈慘。」

