楊金龍一句「就到這」營建股嗨翻！ 國建、冠德等9檔攻漲停

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中央銀行將於6月18日召開今年第二季理監事會議，市場高度關注利率政策走向及房市管制是否再度加碼。央行總裁楊金龍首度明確表態「選擇性信用管制就到這裡」，消息一出，營建類股齊揚，上曜、國建、全坤建、冠德、京城等共9檔股價衝漲停，愛山林、櫻花建也有逾8%的漲幅。

央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財政委員會接受備詢，國民黨立委林德福引用內政部資料表示，今年前4個月全台建物買賣移轉棟數約8萬5050棟，年減4.9%，顯示房市交易量已出現降溫跡象，詢問央行是否還有進一步加碼管制的打算？對此，楊金龍直言，「選擇性信用管制就到這裡」，意即第七波房市信用管制措施將暫時按兵不動。

營建股狂歡9檔攻漲停

消息曝光後，營建類股齊揚，上曜、國建、全坤建、冠德、京城、三地開發、聯上發、工信、欣巴巴共9檔強勢攻漲停，大將、愛山林、櫻花建、長虹大漲逾9%，名軒、華友聯也有逾6%的漲幅。

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（封面圖／東森新聞）

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