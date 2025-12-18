楊金龍：央行處理新青安代價高 政策太寬鬆不好

（中央社記者潘姿羽台北18日電）新青安房貸上路後，房市迅速升溫，遭質疑引發轉租、人頭戶等投機風氣，中央銀行於去年祭出第7波選擇性信用管制，並要求國銀管制貸款總量。中央銀行總裁楊金龍今天坦言，新青安的代價「我承認也算高」，政策太寬鬆不好。

央行今天舉行第4季理監事會議，一如市場預期，利率連7凍。房市方面，未鬆綁第7波選擇性信用管制，但明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

媒體關切央行對於新青安、新青安2.0的態度，楊金龍坦言，新青安有好的一面，也有不好的一面，「太寬鬆就是不好」，央行處理新青安的代價「我承認也算高」。

廣告 廣告

楊金龍說明，新青安能夠給予年輕人購屋協助，這非常好，但銀行必須根據授信5C、5P原則嚴格執行，如果年輕人收入不是很好，只是因為身份是年輕人，就一定要給予優惠，這也不好。

新青安貸款政策將於明年7月底到期，新青安2.0的政策方向受矚，媒體詢問，央行對此有無建議或看法。

楊金龍表示，立法院相當關切新青安議題，行政院、財政部均表示會好好檢討，相信會更謹慎；央行也會觀察政策方向，不排除提出新的措施。（編輯：潘羿菁）1141218