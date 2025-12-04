楊金龍：央行貨幣為信任基礎 推動支付創新與代幣化金融發展

照片來源：央行直播截圖

中央銀行總裁楊金龍今（4）日出席財金公司114年度金融資訊系統年會，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」為題演講，指出建立「信任制度」是支付創新的核心，未來在支付與金融領域的創新，仍能維護貨幣體系的基石「信任、穩定與主權」。

楊金龍強調，支付創新應建立於健全貨幣體系上，而「央行貨幣」是關鍵基礎，兼具交易媒介、儲存價值與記帳功能，並透過貨幣單一性、彈性與完整性3大支柱確保穩定與安全。

楊金龍說明，央行貨幣因具國家保證，沒有信用與流動性風險，是貨幣體系的定錨與最佳清算資產，提供商業銀行跨行撥付、清算與轉帳基礎，也促進多元、安全與創新的支付服務。

隨著科技與經濟發展，支付型態從臨櫃轉帳、ATM、網銀到行動支付，不斷演進。楊金龍說，但「信任基礎」始終不變；未來支付創新仍須由央行貨幣作為清算核心，才能確保公私協力的良性發展。

楊金龍提到，我國自2004年起建置即時總額清算系統（RTGS），串聯債券、票券、股票及財金公司跨行系統與聯卡中心，提供全年無休的零售支付服務，2024年營運量達新台幣311兆元，促進普惠金融。為持續精進支付體系，央行採「雙體系並行」路徑，一方面優化現行支付體系，一方面穩步推進央行數位貨幣（CBDC）發展，建構符合數位政策的新型金融基礎設施。

楊金龍說，財金公司自2021年推動「TWQR」共通支付標準，有效解決QR Code不互通問題，交易量逐年成長；同時推動外幣結算平台，提供美元、歐元、日圓、人民幣與澳幣五種外幣境內清算，並導入ISO20022國際標準，72家機構已完成轉換，提升資訊互通與國際接軌。在跨境支付上，我國FPS系統正依循G20路線圖與BIS倡議，持續優化互通性，為跨境支付提效降本做好準備。

楊金龍指出，DLT與區塊鏈興起帶動現實世界資產（RWA）代幣化發展，雖有流動性與透明度優勢，但仍需健全的貨幣體系支撐。未來包括CBDC、存款代幣與穩定幣，都須以央行數位貨幣為清算資產，確保穩定與安全。

楊金龍介紹，央行2022年建置「CBDC雛型平台」，具發行、轉帳與數位券支付功能，目前由財金公司延伸為「數位金流平台」，今年已成功支援「客家幣」及「普發現金1萬元」專案，運作穩定。此外，央行亦與財金公司及集保結算所合作，推動批發型CBDC試驗，以公司債代幣進行款券DVP交割，驗證聯合帳本（Unified Ledger）概念，建構未來代幣化金融基礎設施。

楊金龍指出，「穩定幣」屬代幣化資產的一種，雖以法幣掛鉤、流通快速，但仍面臨價值偏離、洗錢與詐欺等風險。BIS認為，穩定幣不具貨幣單一性、彈性與完整性，不足以成為貨幣體系支柱，未來仍須以央行發行的CBDC作為定錨。

主要國家如美、歐、日、新加坡皆已立法監管，我國金管會亦研擬《虛擬資產服務法》草案納入穩定幣規範，央行則特別關注消費者保護、銀行業務影響、跨境支付與貨幣供給4大面向。楊金龍表示，在監理上，穩定幣發行人應配置等值準備資產並信託保管，確保用戶可依面值贖回法幣；若發行人同時於受監管與非監管市場運作，可能引發擠兌風險，需跨國協調監理。

楊金龍提醒，穩定幣若支付利息，將衝擊銀行中介功能，因此歐盟及美國均對穩定幣不得付息訂有相關規範，以防形成「影子銀行」；若民眾以美元穩定幣作為跨境支付工具，也須符合外匯管理規範。

楊金龍指出，我國支付體系已完備，國內多元工具可即時支付，穩定幣與電子支付同屬「Pay Before」性質，是否具市場需求仍待觀察。新台幣穩定幣未來發展將取決於虛擬資產與RWA代幣應用情況。

楊金龍總結，因應數位時代發展，支付工具不斷推陳出新，央行將持續推動支付發展與創新，而發展模式仍應離不開「公私協力」雙層架構，由央行提供信任基礎及清算資產，並由商業銀行及其他民營機構負責創新與客戶端服務。央行也仍將持續與金管會、財金公司、金融機構及其他相關機構或部門合作推動，共同打造未來數位藍圖，共享創新、安全與韌性的成果。

