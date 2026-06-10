楊金龍：房市選擇性信用管制就到這裡

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[Newtalk新聞] 中央銀行自 2024 年九月祭出「第七波房市管制」，迄今已將近 2 年，隨著下週四（6 月 18 日）將開第二季理監事會議，外界關注利率決策與房市管制動向。有立委關切央行是否會進一步加大信用管制的力道，對此，央行總裁楊金龍鬆口，「選擇性信用管制就到這裡」，表態現階段無加碼信用管制的規劃。

楊金龍今（10）日出席立法院財政委員會，立委關切央行對通膨、經濟情勢及理監事會議的決策。

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國民黨立委林德福質詢時表示，根據內政部統計，今年前 4 個月全台建物買賣移轉僅 8,050 棟，年減 4.9%，顯示房市已經偏冷，央行是否還會進一步加大選擇性信用管制的力道？對此楊金龍回應「就到這裡」。

根據第七波信用管制現行規範，全國自然人第二戶購屋貸款最高成數上限 6 成，並取消寬限期。首戶購屋若名下已有房，亦無寬限期。豪宅／第 3 戶以上及法人部分， 最高貸款成數均降為 3 成，且無寬限期。政策上路初期，市場觀望氣氛濃厚，導致交易量明顯萎縮。而在第二戶貸款成數微調及市場逐步適應後，剛性買氣出現回流，整體格局轉向「價穩、量溫」的健康洗牌。

民進黨李坤城質詢時問道，是否注意到有民眾將借貸房產的資金拿去炒股的「新型融資槓桿」，對此楊金龍表示，看媒體報導有寫到，自己也了解到有這樣的現象，金管會最近正關切股市的信用額度，而投資人的信用額度是由券商提供，背後又有一部分是銀行來給的，因此央行也會密切注意資金流向的情況。

此外，新青安將於七月底到期，外界關注「新青安 2.0」何時推出？財政部長莊翠雲今日在立法院財政委員會表示，目前還在聽取意見，也邀各部會進行多面向討論，希望六月底提出方案向外界說明。

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