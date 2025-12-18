楊金龍：新青安讓央行處理代價大 房市仍未「軟著陸」

中央銀行今天(18日)舉行今年最後一次理監事會議，除了持續維持利率不變，也沒有鬆綁第七波房市信用管制。央行總裁楊金龍表示，多數理事認為國內房價仍沒有多大調整，還未達到房市「軟著陸」的條件。至於房價要下跌多少才算是「軟著陸」？楊金龍表示要看是否損害國內金融穩定。他也坦言為處理「新青安」政策所衍生的相關問題，央行付出相當大的代價。

央行去年針對房市祭出第七波信用管制後，國內房市交易量下降。央行18日舉行今年第四季理監事會議，央行表示，信用管制實施後，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。

央行也認為，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款的比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款的比率也持續增加。全體銀行不動產貸款占總放款比率、也就是不動產貸款集中度由去年6月底的高點37.61%緩降至今年11月底的36.7%。另外，全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至今年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

儘管央行對於房市管控的各項指標已有改善，不過，央行此次理監事會議仍沒有鬆綁管制。央行總裁楊金龍在理監事會後記者會上表示，不少理事認為國內房價仍沒有多大調整，也就是希望價格能達到「軟著陸」的條件。至於價格若達到「軟著陸」，國內房價須回跌多少？楊金龍表示，這得要視是否影響到金融穩定。楊金龍說：『(原音)因為我們的房市是呈上的。我們希望它的「軟著陸」，不管價格如何，不要影響我們的金融穩定，如果它調降20%，不會影響我們的金融穩定，那20%我們可以接受；但如果20%影響我們的金融穩定，那它就是「硬著陸」，因此我們很難去衡量它。』

央行對於房市雖然仍未鬆綁信用管制，但讓銀行在不動產貸款多了彈性。理事會決議，從明年開始，不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，但每個月須向央行報送相關資料。

楊金龍也坦言，「新青安」政策讓央行在管理房市所衍生的問題上付出相當高的代價。對於明年可能還有「新青安2.0」，楊金龍則表示，行政院仍在謹慎檢討，看未來政策方向怎麼走，央行也會推出相因應的措施，畢竟監管房市橫跨各部會，不僅有央行。(編輯：宋皖媛)