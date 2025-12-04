楊金龍：若以美元穩定幣作跨境支付 須符合外匯申報

（中央社記者趙敏雅台北4日電）中央銀行總裁楊金龍今天表示，國際普遍流通的穩定幣如USDT等，迄今尚未納管，是採匿名制，可快速自由流通、成本低並提供24小時服務，在跨境支付方面具競爭力，但未來穩定幣發行人及相關業者如被納管，是否還能如現行提供快速自由流通、便宜服務，是市場關心的問題。

他也強調，若台灣民眾或企業以美元穩定幣作為跨境支付工具，將以新台幣或外幣買賣美元穩定幣，涉及外匯作業事項，須符合國際收支統計及外匯申報等相關規定。

楊金龍今天出席財金公司114年度金融資訊系統年會，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」為題專講，談及穩定幣相關議題。

楊金龍指出，國際普遍流通的穩定幣如USDT等，迄今尚未納管，是採匿名制，可快速自由流通、成本低並提供24小時服務，尤其是在跨境支付方面具有競爭力，但也存有風險，恐無法保障消費者權益，也容易被用作洗錢、詐騙工具。

楊金龍表示，未來穩定幣發行人及相關業者如被納管，須遵守反洗錢、反資恐、KYC（認識你的客戶）、資安及消費者保護等規範，是否還能如現行提供快速自由流通、便宜服務，是市場關心的問題。

國際清算銀行（BIS）認為，穩定幣於次級市場的價格可能偏離面值、發行人無法自行創造供給、在KYC的合規上存在漏洞，因此不符合貨幣單一性、彈性及完整性等3項貨幣測試標準，難以成為貨幣體系的支柱。

楊金龍指出，根據上述3項貨幣的測試標準，顯示當前的雙層貨幣體系，仍是未來代幣化貨幣體系的最適模式；亦即，仍須以央行發行的CBDC（央行數位貨幣，也可稱數位新台幣）為定錨，支援不同私部門貨幣間的互通性及安全性。

楊金龍表示，全球主要國家如美、歐、日、新加坡等，陸續對穩定幣制定監管規範，台灣監管作法與歐盟相似，金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，作為虛擬資產初級市場發行及次級市場交易的監管專法，包含穩定幣相關條文。

由於穩定幣具有支付及交易媒介功能，楊金龍說明，央行關注消費者權益保護、對銀行業務影響、涉及跨境支付的外匯管理、對貨幣供給的影響等4大面向。

在消費者權益保護方面，楊金龍指出，穩定幣將比照電子支付，發行人將發行穩定幣所收取的法幣，須用於配置準備資產，且準備資產價值須大於或等於其發行的穩定幣金額，另外，準備資產應包含準備金及其他高安全性、高流動性資產，以增加市場信心並防範擠兌，保障用戶可依面值贖回法幣。

對銀行業務影響層面，楊金龍指出，穩定幣發行人或虛擬資產服務商（VASP）可就穩定幣支付利息或收益，將來規模擴大，將造成銀行存款流失，影響銀行的金融中介功能，因此，歐盟及美國均對穩定幣不得付息訂有相關規範。

涉及跨境支付的外匯管理部分，楊金龍強調，若台灣民眾或企業以美元穩定幣作為跨境支付工具，將以新台幣或外幣買賣美元穩定幣，涉及外匯作業事項，須符合國際收支統計及外匯申報等相關規定。

針對貨幣供給的影響，楊金龍說明，穩定幣發行僅形成市場資金的重新分配，傳統金融體系的廣義貨幣供給M2大致不變。即便如此，未來金融體系如需流動性的提供，央行仍可透過公開市場操作隨時挹注資金，不致影響台灣貨幣政策傳遞機制。

至於穩定幣在國內發展空間，楊金龍表示，台灣支付體系完整，國內已有多元支付工具，如信用卡、金融卡、銀行存款及電子支付等，已可即時支付，且收費低廉。新台幣穩定幣雖可作為實體經濟支付工具之一，但它跟電子支付一樣，都是Pay Before（提前儲值），穩定幣是否用在實體經濟世界當作支付工具，仍要看消費端的需求。

楊金龍指出，對於台灣而言，穩定幣的發展將取決於市場需求、法規框架以及技術的進步，新台幣穩定幣未來可能還是會在虛擬資產與現實世界資產（Real World Assets, RWA）代幣化這些領域發展，發展空間仍要看這些代幣化資產的實際應用情況而定；後續在法規方面，金管會也會持續洽商央行，並與涉及洗錢防制與防範詐欺的相關部會，共同研定。（編輯：潘羿菁）1141204