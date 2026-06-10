楊金龍：選擇性信用管制就到這裡 (圖)
中央銀行將於6月18日召開理監事會議，央行總裁楊金龍（圖）10日在立法院表示，有關房市管制方面，「選擇性信用管制就到這裡」。
中央社記者張皓安攝 115年6月10日
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