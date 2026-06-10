楊金龍：選擇性信用管制就到這裡！

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央行2024年9月祭出第7波房市管制至今已近2年，導致房市交易降溫，房價漲勢趨緩，有立委關心央行是否會進一步加大選擇性信用管制力道，對此央行總裁楊金龍表示，選擇性信用管制就到這裡。

央行總裁楊金龍表示， 選擇性信用管制就到這裡不會加大（資料照片）

根據長虹建設董座李文造日前在股東會時受訪時表示，近年來部分蛋白區、成屋價格已有鬆動跡象，預售市場漲勢也明顯趨緩，顯見央行打房策略已經奏效，他推估最快第3季有機會看到鬆綁的情況，直言房市最壞的情況已經過去。

對此國民黨立委林德福今（10日）在立院質詢時表示，根據內政部的統計，今年1到4月全台建物買賣移轉僅8,050棟，年減4.9%，顯示房市已經偏冷，央行是否還會進一步加大選擇性信用管制的力道？對此楊金龍回應「就到這裡」。

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