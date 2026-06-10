楊金龍：選擇性信用管制就到這裡！
央行2024年9月祭出第7波房市管制至今已近2年，導致房市交易降溫，房價漲勢趨緩，有立委關心央行是否會進一步加大選擇性信用管制力道，對此央行總裁楊金龍表示，選擇性信用管制就到這裡。
根據長虹建設董座李文造日前在股東會時受訪時表示，近年來部分蛋白區、成屋價格已有鬆動跡象，預售市場漲勢也明顯趨緩，顯見央行打房策略已經奏效，他推估最快第3季有機會看到鬆綁的情況，直言房市最壞的情況已經過去。
對此國民黨立委林德福今（10日）在立院質詢時表示，根據內政部的統計，今年1到4月全台建物買賣移轉僅8,050棟，年減4.9%，顯示房市已經偏冷，央行是否還會進一步加大選擇性信用管制的力道？對此楊金龍回應「就到這裡」。
更多中天新聞網報導
台積電3兆存款驚傳被銀行「調頭寸」？楊金龍證實：很納悶
信用管制就到這裡！楊金龍1句話營建類股全噴了
華爾街估金價上看6300！央行總裁楊金龍喊貴暫不進場
其他人也在看
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
美CPI公布股市恐再現大場面？ 3件事你必做
近期全球市場受聯準會政策與通膨數據影響震盪劇烈。玉山投信分析，受惠於AI動能加持，企業獲利成長強韌，支撐股市長期看好。儘管台日股市本益比偏高，且漲勢集中於少數科技權值股，短線波動難免，但雲端大廠與輝達資本支出持續攀升，反映科技長多格局不變。專家建議，投資人應採取跨產業與跨區域的均衡配置，聚焦具備穩定現金流與盈餘能見度的資產，以因應市場輪動節奏並提升投資組合韌性。
管制就到這裡！楊金龍一句話營建股多檔漲停板 「未來走勢」專家這樣看
營建類股今(10)日大漲4.45%、多檔衝上漲停，房產業界指向導火線是央行總裁楊金龍「確認選擇性信用管制就到這裡」，市場解讀政策最壞情況已過。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，自第七波管制上路後交易量大幅量縮、價格盤整，已符合央行軟著陸的政策方向，估計將會持續往鬆綁方向前進。（陳韋帆）
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
川普怒轟伊朗談判拖太久！美軍直升機遭擊落 中東戰火再升級
美國總統川普週三指責伊朗在和平談判中拖延時間，並警告對方將「付出代價」。此前美軍一架阿帕契直升機遭擊落，引發美伊雙方再度交火，讓原本脆弱的停火協議瀕臨崩潰，國際社會紛紛呼籲雙方克制。
央行不再加碼打房 楊金龍：房市選擇性信用管制就到這裡
中央銀行將於6月18日召開理監事會議，外界關注利率決策與房市管制動向。央行總裁楊金龍今天（10日）表示，理監事會將討論利率、選擇信用管制，會後公告決議。他也對房市管制表態「選擇性信用管制就到這裡」，意即央行現階段沒有加碼信用管制的規畫。立委質詢時指出，市場傳聞有銀行跟台積電借錢，楊金龍說，他確實有聽聞此事，「我也覺得很納悶」。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
教宗親赴巴塞隆納！為全球最高教堂「聖家堂」新塔祈福
教宗 Leo XIV 於週三抵達西班牙巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia）甫完工的巨型塔樓主持祈福儀式。這座由建築大師高第設計的傑作，目前已成為全球最高的教堂，吸引數百萬信徒與遊客關注。
台股摔逾千點、美CPI數據恐難看 大華銀投信：短震反有利長多、息價雙優高息ETF抗震
[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌1,478.90 點或 3.31%，至43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達 19
影/徐欣瑩霸氣秒殺鄭朝方「奉旨提名」：新竹縣藍白合已凝聚共識
民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，總統暨民進黨主席賴清德讚「鄭朝方決心走一條天堂路」，但綠營傳出不同意見認為勝敗早已看得清楚。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，酸鄭朝方「奉旨提名」。
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
央行不加碼房市管制！ 楊金龍表態：就到這裡
中央銀行將於6月18日召開理監事會議，針對外界關心房市管制動向，央行總裁楊金龍今（10）日鬆口「選擇性信用管制就到這裡」，也就是說，央行不會加碼信用管制。
以色列空襲黎巴嫩南部大城西頓 鎖定車輛轟炸現場火光沖天
黎巴嫩南部大城西頓（Sidon）週三遭到以色列空襲，一輛行駛中的汽車在市中心被擊中後起火燃燒。這是該市數月來罕見遭到直接攻擊，現場濃煙密布，救難人員已從車內救出兩名傷者，目前傷亡情況仍不明。
聯發科被「關禁閉」掀爭議 金管會擬放寬標準、縮短天數
聯發科於5月上旬遭列為處置股票，俗稱「關禁閉」。當時實施每5分鐘人工撮合一次的分盤交易，創下台股史上市值最大處置股紀錄，金管會也承諾要進行改革，俗稱「聯發科條款」。金管會今日給財委會報告，將分短中長期改革。
TPBL》最大贏家！高錦瑋包辦MVP等3大獎 自認還可以更好：還沒準備好拿這個獎
TPBL年度頒獎典禮今天（10日）登場，桃園台啤永豐雲豹後衛「小高」高錦瑋成為最大贏家，一舉抱回年度
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
傅子純入院時自行同意插管 妻子憔悴守靈堂：他沒有想到生命就此終止
圖：民視提供
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......