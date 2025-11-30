楊銘威出國旅遊「只負負責1件事」 方志友一手包

楊銘威受邀出席「2025食尚玩家旅宿大賞」，以品牌大使身分現身典禮，分享多年帶著一家四口的旅遊經驗。他笑稱每次出遊都是老婆方志友負責決定地點，他負責補上飲食與周邊行程，搭配分工完美的家庭默契，他帶著孩子走遍世界，其中最難忘的是冰島的極致景色：「地面上到處是乾掉的岩漿，像末世電影一樣震撼，連孩子都記到現在。」

楊銘威。（圖／TVBS）

楊銘威挑選飯店時，他特別重視孩子能否在館內玩到盡興，「能不能把小孩放電完，是我預訂前第一個會看的條件。」至於他個人的小小偏好，他笑說只需要一件事：「如果有生啤酒喝到飽，就太完美了！」

廣告 廣告

典禮邀請主持人朵拉、風田、曾子余、納豆、梁舒涵、卞慶華等人擔任頒獎嘉賓，台上互動笑料不斷。朵拉在頒發「超豪華服務大賞」時直率喊出夢幻條件：「除了早餐要好吃，我還想要私人管家，最好還有腹肌，可以把我當小公主服務。」台下被虧太夢幻、太欠男友。卞慶華則坦言自己最在意飯店的整體風格，如果有機會開飯店，他想打造泰北蘭納風格，讓旅人一踏進就能完全放鬆。剛成為新手人夫的曾子余則偏好海景第一排，喜歡聽著海浪聲入睡，但最終仍乖乖補上一句招牌名言：「一切還是以老婆開心為主，happy wife happy life！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音