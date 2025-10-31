楊銘威東京參展爽偷吃

TVBS原創劇集《舊金山美容院》持續在國際市場發光，繼連晨翔、章廣辰前往韓國宣傳，劇中針鋒相對的「鄧氏姊弟」楊銘威、楊晴30日也在文化部海外造星計畫支持下，代表出席東京國際電影節影視節目展（TIFFCOM），不僅與日本媒體、國際版權業者交流，劇情題材、演員精湛的演出與細膩的台灣生活氛圍，更成功引起日本市場共鳴，再次將台灣原創內容推向海外，強化國際影響力。

楊銘威、楊晴雖在劇中形同陌路，戲外互動卻截然不同，談及此行印象最深刻之處，兩人異口同聲大讚東京美食，楊晴表示：「在日本走走逛逛真的很美，我還去了美術館、箱根等，尤其是東京真的非常多美食。」楊銘威也表示，「這趟最值得的就是可以來日本偷吃美食，還能把台灣的好劇推向國際！」

楊銘威飾演的鄧惟康劇中計畫在日本開早餐店，出身餐飲世家的他被問覺得哪樣台式早餐最可能在日本掀起熱潮？「能代表台灣的小籠包、豆漿、油條都是滿好的選擇。」楊晴則力推「鹹豆漿」，認為這對日本人會是很特別的口味。