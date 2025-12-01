楊銘威難忘冰島末世感 朵拉住房許願腹肌管家

林柏妤（左起）、風田、朵拉、楊銘威、納豆、梁舒涵、曾子余、卞慶華一同合影。（TVBS提供）

「2025食尚玩家旅宿大賞」30日舉辦第三屆頒獎典禮，正式頒發新設立的「超暖心民宿大獎」，以及「超豪華服務」、「殿堂級美食」、「最美景觀房」等11大獎給獲獎的旅宿業者。

TVBS數位事業部總監郭瀧億開場致詞正式宣告，今年是《食尚玩家》永續旅遊元年。他表示：「現今全球共通的核心是旅遊必須兼顧環境保護、文化傳承、社會共好與在地經濟發展。這也正呼應我們長期堅持的理念——永續旅遊就是在地化，在地化就是全球化；把台灣推向國際，讓永續成為日常。」他強調，希望《食尚玩家》下一個 18 年，不只是推薦最新的台灣國旅，也能成為一股善的力量，能走得更慢、看得更深、與土地連結更緊密。

風田（左起）、朵拉、梁舒涵、納豆、曾子余、卞慶華難得同框。（TVBS提供）

本次旅宿大賞邀請《食尚玩家》主持人朵拉、風田、曾子余、納豆、梁舒涵、卞慶華等人擔任頒獎嘉賓，活動首度邀請楊銘威擔任品牌大使，他育有一女一子，國內外旅遊經驗豐富。楊銘威表示，每次出遊會與老婆分工，老婆先決定地點，自己再詳細規劃附近飲食與配套景點。他曾帶著家人飛往世界各地，印象最深刻的是冰島，「那邊路面上有很多乾掉的岩漿，末世感很重，就連孩子印象最深的也是冰島」。對於飯店設施的選擇，他特別重視小朋友能使用的設施，能否讓孩子充分放電是首要選擇，而自己對飯店的要求，他開玩笑說：「我會看有沒有生啤酒喝到飽！」

《食尚玩家》主持群各個都是旅宿達人，對旅遊都有獨到見解。朵拉頒發「超豪華服務大賞」表示：「超豪華服務除了好吃早餐外，還要有私人管家，最好還有腹肌，讓我可以像小公主一樣。」超夢幻發言被虧缺男友；卞慶華則認為一個飯店的好壞，很看重整體性的設計風格，還許願若自己是飯店老闆，要設計出泰北的蘭納風格，讓旅人能徹底放鬆。新手人夫曾子余則特別喜愛海景房型，喜歡在海浪聲中入睡，但他隨後話鋒一轉，直說：「一切還是以老婆為主，畢竟happy wife happy life！」

