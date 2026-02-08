楊鎮浯將辭北農董事長回金門 服務處今成立「參選到底」

國民黨籍金門縣前縣長楊鎮浯(右二)成立服務處，並在妻子張婭玲(右一)及一對女兒陪同下，宣布農曆年後將返回金門「參選到底」。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕縣長選舉年底登場，國民黨籍金門縣前縣長楊鎮浯今天成立服務處並宣布「參選到底」；為此，楊鎮浯也表示，已向台北市長蔣萬安口頭請辭台北農產運銷股份有限公司董事長一職。

楊鎮浯說，他向國民黨中央建議縣長選舉採開放競選，開放是最好的方法，能夠把所有服務鄉親的同志都留在黨內，避免黨內廝殺。

楊鎮浯設於老家金城鎮民族路的服務處日前悄悄掛牌，並未對外宣布運作時間，他利用返金省親機會，以茶敘方式，低調對外宣布服務處成立，且宣示農曆年過後「我一定會回到金門」。

他說，很多鄉親向他反映，他在北農這段期間，鄉親需要服務的時候，不知去哪裡找他，所以決定掛牌成立服務處，利用這個機會告訴鄉親「我們的服務處就在這裡」。

他說，他的服務沒有打烊，只是有了1個更好更明確的點。他強調，隨著服務處成立，他依然秉持1個態度，不管是在北農或任何1個地方，即使工作都不錯，也得心應手，但「我們的根在金門」，透過服務處的成立告訴大家：「2026年一定會回金門參選到底」。

楊鎮浯說，很多鄉親問他為什麼不明確宣布？他說，因為他目前還在台北農產工作，蔣萬安對於台北農產肩負著維繫全台灣農業穩定及消費者權益非常關心，也希望他繼續為台灣農業界努力；他說，這個部分還要持續溝通。

他說，在北農的工作一定會有一個最好的交代，讓台灣的農業，台灣的消費者能夠繼續有好的品質，同時讓金門鄉親感受到他回來的決心，這也是他服務處成立的初衷，他再次強調「農曆年後一定會回金門，跟所有鄉親一起打拚」。

繼國民黨立委陳玉珍後，楊鎮浯也終於表態參選，不過他接受媒體訪問時，對於「參選到底」的是縣長或立委選舉？均未正面答覆，僅表示，目前黨中央對於相關議題仍在協調中，他說的參選到底就是「一定要回金門，而且絕對不會缺席」

楊鎮浯說，從大局的方向，他已向國民黨中央建議縣長選舉採開放競選，可以把所有服務鄉親的同志都留在黨內。(記者吳正庭攝)

國民黨籍金門縣前縣長楊鎮浯成立服務處，(記者吳正庭攝)

