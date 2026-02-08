楊鎮浯成立服務處：今年一定回金門參選到底！

前金門縣長楊鎮浯今（8）日下午4時正式在金城東門街上成立「服務處」，他表示，今年過完年後一定回金門，也強調「一定參選到底」。（于家麒攝）

前金門縣長楊鎮浯今（8）日下午4時正式在金城東門街上成立「服務處」，他表示，今年過完年後一定回金門，也強調「一定參選到底」；但對於媒體追問他要選什麼卻始終未直說。

楊鎮浯表示，從他卸任縣長、到擔任北農董事長，心始終在家鄉金門，服務鄉親的心也從沒有中斷過；但很多鄉精需要他服務時，可能會不知道到哪裡找他，所以利用這個機會告訴所有的鄉親，他的服務處就在這裡，服務處在今天正式的成立。

楊鎮浯接著說，隨著服務處的成立，也是要跟鄉親表達一個態度，今年一定會回金門「參選到底」！但同時也很多鄉親在問他說，為什麼現在不宣布或做一些比較明確的說法？因為他現在還在台北農產就任，而北農肩負者維繫全台農業穩定以及消費者權益，市長蔣萬安對此非常的關心，也希望他能夠繼續為台灣的農業界來努力，所以在這部分，他還要跟蔣持續的溝通，在北農的工作也一定會有個交待，他在農曆年後也一定會回到金門，那當然我們在北農的工作也一定會回到金門，跟所有的鄉親一起打拼！

楊鎮浯另指出，隨著本屆縣長任期將滿，確實有許多鄉親就未來縣政發展提出建議，並勸進他持續為地方付出。對此，他坦言，地方上有不少聲音認為，金門不應成為政治鬥爭的戰場，金門人更應該選出一位善於溝通、理解真正政治治理模式，並且能在不同政黨之間，為金門爭取最大福祉的人選。

楊鎮浯強調，自己不會因為職務的更動，而改變從政的初衷，無論身處任何角色，始終秉持「把事情做好、為鄉親服務」的信念。他也指出，金門的發展需要的是理性對話、務實治理，而不是對立與消耗。

有媒體追問楊鎮浯「是不是要回來選縣長」？他則表示，國民黨內開放參選是最好的方法，這樣可以把所有能夠服務鄉親的同志都留在黨內，因為金門、馬祖畢竟跟台灣不一樣，不會有民進黨能夠見縫插針、獲利的空間，所以在111年的時候，馬祖的縣長選舉也是用開放的方式來處理，這樣的方式可以避免在沒有民進黨空間的金門、馬祖避免黨內廝殺的狀況。

他說，如此可以讓黨內願意從事公共服務的所有的同志都可以「兄弟登山、各自努力」，大家既競爭又合作，那不管是哪一個從政黨員，他所做出來的努力都是為黨加分；相反的，如果說在沒有民進黨空間的金、馬，還沒有開始正式開打選戰前，黨內就開始廝殺，對黨未必是一件好事。所以他從整個最大的一個大局、還有金門的最大的利益，跟國民黨最大的利益來做這樣的一個呼籲。

