楊麒令：廣達AI業務今年至少成長3位數

（中央社記者吳家豪台北15日電）廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令今天表示，廣達人工智慧（AI）相關業務今年至少成長3位數，應該會上修資本支出，但還沒有具體數字，大部分會用在美國，還有一些用在泰國。

廣達今天在南港展覽館1館舉辦尾牙旺年會，席開歷來最多的1300桌，總獎金近新台幣7000萬元創史上新高，最大獎現金30萬元，表演藝人包括戴愛玲、宇宙人、蕭敬騰。

楊麒令接受媒體採訪表示，廣達AI今年還是會有非常高的成長，「應該至少有3位數」，產業能見度已看到2027年甚至更遠，接下來3月輝達（NVIDIA）GTC大會應該會談到更多東西，包括虛擬實境（VR）、Rubin晶片平台、擴增實境（AR）等應用，慢慢會看得更清楚，「很明顯絕對沒有所謂的泡沫」。

他說，不只各家業者建置產能，資料中心的建置也持續進行。最近市場都在談美國可能缺電，川普政府也希望各業者的資料中心能自供電力，別讓一般民眾分擔用電成本，可以看出已經是全民運動的形式，就是一直要往上成長。

媒體詢問美國政府將對輝達、超微部分晶片課徵25%關稅，楊麒令表示，相關影響「到時候再看」，現在還不清楚，很多東西還是未知數，但輝達受歡迎程度還是蠻大。

針對記憶體漲價影響，楊麒令指出，目前看來伺服器的需求還是會優先供應。（編輯：張均懋）1150115