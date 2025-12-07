楊麗琴當選婦幼關懷協會新任理事長

台南副市長葉澤山感謝協會多年在護幼與婦女關懷上的付出與努力。

（圖／婦幼關懷協會提供）

記者林怡孜∕台南報導

台南市婦幼關懷協會七日舉辦會員大會暨聯歡餐會，現場溫馨熱鬧，今年協會創會邁入第廿七年，並完成第十四屆理事長及理監事改選，由創會理事長王麗情交棒新任理事長楊麗琴，象徵協會迎向新階段。

協會創會總顧問、中興工程顧問社的董事長李俊毅表示，協會長期照顧弱勢，也希望拋磚引玉讓社會大眾共同來關心婦幼及弱勢福利；副市長葉澤山、前立委林育生等貴賓到場祝賀會員大會圓滿成功，也肯定協會多年來推動婦幼權益與照顧的努力和用心。

為展現協會的向心力，新任理監事特別以「埃及風」造型驚喜亮相，鮮明色彩象徵女性的智慧、勇氣與力量，也代表協會多年來凝聚不散的團結精神，現場氣氛熱烈。

王麗情與楊麗琴表示，廿七年的前行，是滿滿的愛與信念累積，邁入第十四屆更象徵新的起點。協會期待在更多人的參與下，把光帶到更多需要的角落，讓善意與關懷持續發生。

台南市婦幼關懷協會成立以來，始終秉持「看見需要、伸出援手」的核心理念，長期投入弱勢家庭關懷、單親學童陪伴與急難救助服務，陪伴無數家庭走過艱難時刻。協會亦透過課後輔導、婦女成長課程、家庭支持服務等方式，形塑穩定力量，讓孩子與家庭都能在支持中重新站穩腳步。