楊麗真個展《恆真》 筆墨生息畫中有心

記者黃朝琴／臺北報導

國立中正紀念堂《恆真》楊麗真彩墨個展即起登場，60幅畫作描繪意境優美的山水自然，以及氣韻生動的花鳥，強調心靈昇華與自然意境的體現，透過筆墨暈染與細膩筆觸，呈現墨色在濃淡虛實之間的變化與呼吸，畫面不僅描繪山水壯闊與自然形貌，更寄託藝術家對生命律動的體悟，展現「心中有畫，畫中有心」的美學精神，希望淨化社會心靈。

臺灣彩墨藝術家楊麗真表示，「恆真」寓意著對生命本質與藝術初心的持守，她長期深耕水墨與彩墨創作，重視筆墨氣韻與情感流動，花鳥山水不只是視覺形象，而是承載著創作時心境情境意境的象徵。

楊麗真這次展出作品，以「傳統水墨」為根基，融合「現代思維」，加上活潑用色，樸拙的筆觸技法，純真而直接表達心之所想。以溫潤而節制的筆墨，將自然的生機轉化為心靈的對話，觀者在欣賞之際，不僅獲得視覺的美感，也能感受到作品所散發的溫度與力量，在繁忙生活節奏，重新體會平靜、喜悅與生活的美好。

楊麗真說，期盼透過彩墨個展，讓更多人走進藝術、親近書畫，在筆墨之間找到屬於自己的片刻安寧，並與生命展開更深層的對話。

臺灣彩墨藝術家楊麗真，重視筆墨氣韻與情感流動，描繪意境優美的山水自然。（記者黃朝琴攝）