楊麗真彩墨個展心畫自然 12/31中正紀念堂登場

藝術家楊麗真長期深耕水墨與彩墨創作，重視筆墨氣韻與情感流動，本次選出50多幅畫作，在中正紀念堂舉辦「楊麗真彩墨個展」，作品以花鳥、山水自然為主要題材，透過筆墨暈染與細膩筆觸，呈現墨色在濃淡虛實之間的變化與呼吸。畫面不僅描繪山水壯闊與自然形貌，更寄託藝術家對生命律動的體悟，展現「心中有畫，畫中有心」的美學精神。

「楊麗真彩墨個展」自12月31日至115年1月11日在國立中正紀念堂管理處展出，民眾可前往參觀。