楊麗花個展吸萬人朝聖！本人親向初戀告白 他曝改變臺灣「最大一事」

四季線上／陳軒泓 報導

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展於去年 12 月 25 日起在傳藝中心宜蘭園區展示館亮麗開展，開展當日即有自香港、菲律賓的花迷特地前來，首週即破萬人參觀，巨星魅力可見一斑。為了感謝一路相伴的花迷朋友，也希望臺灣歌仔戲文化能持續被看見，傳藝中心（19日）辦理展覽見面會，邀請展覽人物楊麗花親臨現場與粉絲們見面，展期至 10 月 25 日止，想看楊麗花就到傳藝中心宜蘭園區。

楊麗花現身展覽見面會與粉絲互動

此展是楊麗花首次的大型個人特展，現身見面會的她直呼「真的好緊張」，並表示，要辦展覽一開始真的是擔心到都睡不著，一心想的都是要怎麼樣才能讓觀眾看得開心，一進去就讓人驚艷，所以特別提供 3 套戲服並製作擬真頭像，希望讓人感覺她本人就在展場歡迎大家。宜蘭是她的故鄉又是歌仔戲的發源地，能在這裡展覽是她的光榮，向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。

陳亞蘭（右）與楊麗花親力親為參與展覽籌備過程

楊麗花說：「歌仔戲我是真心在做，因為我們傳承了 3 代人」，她希望透過這次展覽推廣臺灣歌仔戲，歌仔戲一定要繼續傳承下去，只要還有觀眾，她就不會退休，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老」。楊麗花也感性對花迷說，展覽名稱定為「世紀初戀」，除了因為很多人的初戀是楊麗花」，對她而言，她愛的人也是她的初戀，從在媽媽肚子裡聽媽媽唱歌仔戲，「我的初戀就是我的母親」；而愛著楊麗花的花迷也是她的初戀，「楊麗花也會永遠愛我的花迷」。

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展開展首週即破萬人參觀

策展人林茂賢表示，在臺灣不認識楊麗花的應該只有偷渡客，楊麗花改變臺灣最大的一件事，就是家家戶戶吃飯從餐桌搬到客廳，「吃飯配電視」。楊麗花曾是臺灣兩代女性的初戀情人，從 1960 年代開始即以俊帥的反串角色紅遍大街小巷，直到 1990 年代電視歌仔戲雖逐步沒落，但楊麗花依然是家喻戶曉的天王巨星。

