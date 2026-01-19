楊麗花回家鄉宜蘭告白：歌仔戲是我的初戀

永遠的歌仔戲巨星楊麗花今天(19日)回到歌仔戲發源地、也是她的家鄉宜蘭。面對滿場熱情戲迷，楊麗花感性表示，歌仔戲是她的初戀，也是她的生命，只要觀眾還在，她就不會退休，並堅定表示：「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老！」盼這項台灣重要文化能一代一代傳承下去。

「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展自去年(2025)12月25日起在國立傳統藝術中心宜蘭園區盛大開展，首週參觀人次即突破萬人，更吸引香港、菲律賓等地戲迷專程來台朝聖，巨星魅力橫跨世代與不同國界。

為感謝長年相伴的戲迷，也希望讓更多人看見歌仔戲文化，傳藝中心19日特別舉辦展覽見面會，邀請楊麗花親臨現場，與粉絲近距離互動。包括文化部長李遠、傳藝中心主任陳悅宜、宜蘭縣代理縣長林茂盛，以及策展團隊與藝文界人士皆到場共襄盛舉。

81歲的楊麗花盛裝現身、精神奕奕，但她笑說自己為了這場宜蘭公開活動，前一晚凌晨2時後就再也沒闔眼。身為「宜蘭仔」，回到家鄉、也是歌仔戲起源地，她內心格外激動。

談到展覽名稱「世紀初戀」，楊麗花親自解釋其中深意，她說：『(台語原音)很多人的初戀說是楊麗花，所以我愛的觀眾也是我的初戀，我的初戀就是我的媽媽，我在肚子裡就聽鼓聲長大、吃戲班飯長大，所以我永遠都愛歌仔戲。』

她直言策劃展覽過程「很燒腦筋」，因為不只想回顧過去，更希望能吸引年輕世代，甚至讓國外觀眾看見歌仔戲的魅力。

展覽規格也相當吸睛，入口處就能看見高度仿真的「楊麗花」迎接觀眾。策展單位特別邀請國內工藝師打造仿真人頭，臉部妝容更由楊麗花親自把關；現場展出3尊仿真人頭，搭配張叔平設計、重達60公斤的3套經典戲服，包括小巨蛋《薛丁山與樊梨花》謝幕服，全數投保，總價值高達數百萬元，氣勢十足。

此外，展覽也結合AI互動體驗，讓戲迷有機會與楊麗花「同台共演」，實現與「世紀初戀」同台的夢想。另一大亮點則是大量徵集戲迷珍藏，從錄影帶、剪報、雜誌到「黃金書」，堆疊出整整一個世代的集體記憶。現場就有一名資深戲迷激動分享。粉絲：『(原音)她是我唯一的偶像，是我人生的樂趣啊，只要我能，我都去參加(她的活動)。』

策展人林茂賢形容，長年「吃飯配楊麗花歌仔戲」的文化記憶讓楊麗花及歌仔戲真正走進台灣常民生活，從內台、外台到電視、電影，深刻影響戲曲的傳承與演變，他「希望大家不只認識楊麗花，也重新認識台灣的歌仔戲」。

宜蘭代理縣長林茂盛則推崇楊麗花是宜蘭最引以為傲的台灣歌仔戲國寶。文化部長李遠也指出，對他而言，「楊麗花、歌仔戲、冬山河」最能代表台灣。他並透露自己昔日擔任台視節目部經理時，公司有一間房間放滿楊麗花的戲服，連總經理都不能輕易打開，顯見楊麗花對全台灣的影響力。李遠表示，直到今日，楊麗花仍持續創造奇蹟，他期盼藉由這次展覽及楊麗花的加持，宜蘭未來或許也能有類似歌仔戲中心的誕生。

楊麗花的徒弟陳亞蘭也指出，近年可說是「楊麗花年」，從獲頒行政院文化獎、出版自傳、舉辦特展，接下來還會推出《世紀初戀・楊麗花》紀錄片，完整記錄她精彩的歌仔戲人生。