楊麗花歌仔戲特展亮麗開展 首週破萬人參觀

記者劉昕翊／綜合報導

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展日前在傳藝中心宜蘭園區展示館亮麗開展，首週即破萬人參觀。為感謝一路相伴的花迷朋友，也希望臺灣歌仔戲文化能持續被看見，傳藝中心今（19）日辦理展覽見面會，邀請楊麗花親臨現場與花迷朋友們見面。

特展架構以4大單元呈現楊麗花的生平與舞臺，從童年回憶到電視歌仔戲的黃金年代、再到力求突破的大舞臺公演，一幕幕再現楊麗花如何從「宜蘭囝仔」蛻變為全臺，乃至於東南亞、海外華人圈家喻戶曉的巨星，展期持續至10月25日止。今（19）日見面會匯聚各界貴賓，包含文化部長李遠、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、麗生百合國際娛樂股份有限公司副董事長陳亞蘭等人。

李遠表示，「我與楊麗花的關係很不一樣」，從他在臺視擔任節目部經理時，公司有一間放滿楊麗花戲服，連總經理都不能輕易打開的房間，他就深刻感受到楊麗花對全臺灣的影響力，直至今天的展覽，「楊麗花一直在創造奇蹟」，雖然臺灣歌仔戲中心設在歌仔戲劇團最多的高雄，但是也期盼從這場展覽開始，在楊麗花的加持下，宜蘭這個楊麗花的家鄉也能有類似歌仔戲中心的誕生。

楊麗花上臺時直呼「真的好緊張」，她說，要辦展覽一開始真的是擔心到都睡不著，一心想的都是要怎麼樣才能讓觀眾看得開心，一進去就讓人驚艷，所以特別提供3套戲服並製作擬真頭像，希望讓人感覺她本人就在展場歡迎大家，而宜蘭是她的故鄉又是歌仔戲的發源地，能在這裡展覽是她的光榮，向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。

楊麗花說，「歌仔戲我是真心在做，因為我們傳承了3代人」，她希望透過這次展覽推廣臺灣歌仔戲，歌仔戲一定要繼續傳承下去，只要還有觀眾，她就不會退休，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老」，同時感性地對花迷說，展覽名稱定為「世紀初戀」，除因為很多人的初戀是楊麗花，對她而言，她愛的人也是她的初戀，從在媽媽肚子裡聽媽媽唱歌仔戲，「我的初戀就是我的母親」；而愛著楊麗花的花迷也是她的初戀，「楊麗花也會永遠愛我的花迷」。

