楊麗花歌仔戲特展 傳藝中心發燒

▲「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展入口處展示楊麗花二○一二年《薛丁山與樊梨花》謝幕戲服，搭配楊麗花親自監製並化妝的仿真人形，大展宏偉氣勢，讓文化部長李遠參觀時驚呼讚嘆。（圖：傳藝中心提供）

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展於去年十二月廿五日起在傳藝中心宜蘭園區展示館亮麗開展，開展當日即有自香港、菲律賓的花迷特地前來，首週即破萬人參觀，楊麗花巨星魅力可見一斑。為了感謝一路相伴的花迷朋友，也希望臺灣歌仔戲文化能持續被看見，傳藝中心特別於昨（十九）日下午辦理展覽見面會，邀請展覽人物楊麗花親臨現場與花迷朋友們見面。展期至十月廿五日止，想看楊麗花就到傳藝中心宜蘭園區。

展覽見面會現場匯聚各界貴賓，文化部長李遠、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委陳俊宇、財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢、公共電視文化事業基金會董事長胡元輝、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、臺灣電視公司總經理周法勛、麗生百合國際娛樂股份有限公司副董事長陳亞蘭、全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡等出席與會。

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展由國立傳統藝術中心主辦，並獲得公共電視、國家電影及視聽文化中心及臺視無償授權提供相關展覽資源，透過跨單位攜手合作，促成此一別具意義的文化盛事。此展是楊麗花首次的大型個人特展，展覽中完整呈現楊麗花的藝術成就與文化能量，更特別重現電視攝影棚的佈景，並以仿真人形模擬演出場景，讓觀眾身歷其境，感受演出盛況。除此之外，展覽更結合先進的AI互動體驗，讓戲迷有機會與楊麗花「同臺共演」，實現與「世紀初戀」同臺的夢想。透過此次展覽，觀眾不僅能回顧臺灣歌仔戲的輝煌年代，更能見證一代小生楊麗花如何以唱作俱佳的演技。

文化部長李遠表示，如果問他有哪三樣東西代表臺灣，他的回答是「楊麗花、歌仔戲、冬山河」，能在宜蘭傳藝園區將三者連結在一起，是各個單位及許多人的幫忙才能完成。「世紀初戀?楊麗花」不僅是一場展覽，還包含紀錄片、《如有神在：楊麗花與她的時代》專書出版等，也包括楊麗花於去年一一四年獲得行政院文化獎。每一場活動都出席參加的李遠說，「我與楊麗花的關係很不一樣」，從他在臺視擔任節目部經理時，公司有一間放滿楊麗花戲服，連總經理都不能輕易打開的房間，他就深刻感受到楊麗花對全臺灣的影響力，直至今天的展覽，「楊麗花一直在創造奇蹟」。

李遠說，雖然臺灣歌仔戲中心設在歌仔戲劇團最多的高雄，但是也期盼從這場展覽開始，在楊麗花的加持下，宜蘭這個楊麗花的家鄉也能有類似歌仔戲中心的誕生。

策展人林茂賢表示，在臺灣不認識楊麗花的應該只有偷渡客，楊麗花改變臺灣最大的一件事，就是家家戶戶吃飯從餐桌搬到客廳，「吃飯配電視」。