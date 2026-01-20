楊麗花歌仔戲特展 回顧臺灣歌仔戲文化歷史

楊麗花見面會(傳藝中心提供)

以楊麗花的「花」做為入口視覺裝置意象。(傳藝中心提供)

楊麗花親自監製親手化妝的仿真人形，身著最後一次公開演出的謝幕服，在展覽開頭迎接民眾入場。(傳藝中心提供)

3劇場歌仔戲《薛丁山與樊梨花》中結婚一景，仿真人形分別為楊麗花(飾演薛丁山，右) 陳亞蘭(飾演樊梨花，左)(傳藝中心提供)

國立傳統藝術中心規劃「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展，去年(114年)12月25日起在傳藝中心宜蘭園區展示館開展，第一週就有破萬人參觀，在傳藝中心舉辦的展覽見面會上，楊麗花看到戲迷前來參觀非常感動，她也希望將歌仔戲文化持續推廣與傳承。

傳藝中心特別舉辦楊麗花展覽見面會，邀請展覽人物楊麗花親臨現場與粉絲見面，文化部部長李遠、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢、公共電視文化事業基金會董事長胡元輝、國家電影及視聽文化中心董事長褚明等都與會。

李遠部長表示「世紀初戀・楊麗花」不僅是一場展覽，還包含紀錄片、《如有神在：楊麗花與她的時代》專書出版等。每一場活動都出席參加的李遠說，他與楊麗花的關係很不一樣，從他在臺視擔任節目部經理時，公司有一間放滿楊麗花戲服，連總經理都不能輕易打開的房間，他就深刻感受到楊麗花對全臺灣的影響力，直至今天的展覽，「楊麗花一直在創造奇蹟」。李遠說，雖然臺灣歌仔戲中心設在歌仔戲劇團最多的高雄，但是也期盼從這場展覽開始，在楊麗花的加持下，宜蘭這個楊麗花的家鄉也能有類似歌仔戲中心的誕生。

特展短短一周就有破萬人參觀，且不乏來自中南部與香港、菲律賓的粉絲前來，楊麗花相當感動，一輩子奉獻給歌仔戲，20多歲就開始製作電視歌仔戲，楊麗花說，沒想過這麼多人喜愛歌仔戲。

對於本次的展覽，楊麗花花了很多心思，更提供3套戲服並製作擬真頭像，希望讓人感覺她本人就在展場歡迎大家，她說，因為有這麼多的戲迷，所以不能退休，要持續奉獻給歌仔戲。楊麗花也希望能吸引更多的新世代觀眾喜歡歌仔戲，歌仔戲中強調忠孝節義，與社會教育相符，這麼好的文化，不能失去。

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展由國立傳統藝術中心主辦，此展是楊麗花首次的大型個人特展，展覽中完整呈現楊麗花的藝術成就與文化能量，更特別重現電視攝影棚的佈景，並以仿真人形模擬演出場景，讓觀眾身歷其境，感受演出盛況。除此之外，展覽更結合先進的AI互動體驗，讓戲迷有機會與楊麗花「同臺共演」，實現與「世紀初戀」同臺的夢想。透過此次展覽，觀眾不僅能回顧臺灣歌仔戲的輝煌年代，更能見證一代小生楊麗花如何以唱作俱佳的演技，成就跨世代的共同記憶。

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展自即日起到10月25日在國立傳統藝術中心宜蘭園區展示館。