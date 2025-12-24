楊麗花特展明亮麗登場 一覽歌仔戲巨星之路

記者黃朝琴／綜合報導

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展，明（25）日將於傳藝中心宜蘭園區展示館登場，此乃楊麗花首次大型個人特展，重現電視攝影棚佈景，並以仿真人形模擬演出場景，讓觀眾身歷其境感受演出盛況；更結合先進AI互動體驗，讓花迷有機會實現與與楊麗花「同臺共演」的夢想，透過展覽不僅能回顧臺灣歌仔戲的輝煌年代，更能見證一代小生楊麗花如何以唱作俱佳的演技，成就跨世代的共同記憶。

傳統藝術中心表示，該展原訂今年10月開展，為完整呈現楊麗花的藝術成就與文化能量，特再調整展陳空間，新增多項楊麗花本人珍貴藏品，延後至12月正式展出，展期至115年10月25日。明年1月中旬舉辦展覽見面會，楊麗花本人將親臨活動現場，有興趣民眾留意官方訊息。

傳藝中心指出，楊麗花今年獲得行政院文化獎的肯定，並由臺北市登錄為傳統表演藝術「歌仔戲」保存者，作為臺灣歌仔戲的代表性人物，楊麗花的演藝生涯見證了歌仔戲從內臺、廣播、電影、電視，再到大舞臺的發展與突破；這一切不僅是她個人的歷程，也深刻印記在臺灣歌仔戲發展史上。

這次展覽由國立傳統藝術中心主辦，並獲得公共電視、國家電影及視聽文化中心及台視無償授權提供相關展覽資源，透過公私部門攜手合作，促成此一別具意義的文化盛事。

楊麗花從7歲首次登臺演出，到成為電視螢幕上的俊帥小生，再到電影中變換多樣的角色，一路走來，早已成為無數人心中的傳奇。這次展覽以4大單元呈現她的生平與舞臺，從童年回憶到電視歌仔戲的黃金年代、再到力求突破的大舞臺公演，一幕幕再現她如何從「宜蘭囝仔」蛻變為全臺，乃至於東南亞、海外華人圈家喻戶曉的巨星。

楊麗花這次提供多件珍貴展品，其中包含楊麗花親自設計，富有設計巧思的演出服裝及道具，更重現宏偉的電視歌仔戲佈景－乾清宮，並以仿真人形模擬楊麗花小巨蛋公演的《薛丁山與樊梨花》演出場景，觀眾可以在此身歷其境，感受演出盛況。此外，展覽更結合先進的AI互動體驗，讓花迷有機會變身女主角，實現與楊麗花「同臺共演」的夢想。

「全民總動員！花迷記憶大募集」徵集戲迷壓箱寶展出，一探花迷對楊麗花的熱愛。（傳藝中心提供）

「巨星之路」影片以超過40張照片貫串楊麗花從稚童到成為巨星的歷程，致敬歌仔戲巨星。（傳藝中心提供）

台視出借乾清宮電視布景，精緻考究寫實場景，體現楊麗花1999年重返台視後的變革與創新。（傳藝中心提供）

楊麗花2012年《薛丁山與樊梨花》謝幕戲服，由服裝設計家張叔平手工打造，營造大氣華麗的氛圍。（傳藝中心提供）

被戲稱「得兩次金鐘獎的白馬」，為金鐘獎劇作《王文英與竹蘆馬》、《君臣情深》使用的大型仿真道具。（傳藝中心提供）