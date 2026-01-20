楊麗花親臨「世紀初戀」特展！回家鄉告白粉絲：花迷也是我的初戀

楊麗花親臨「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展。台灣優質生命協會提供

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展於去年12月25日起在傳藝中心宜蘭園區展示館亮麗開展，開展當日即有自香港、菲律賓的花迷特地前來。為了感謝一路相伴的花迷朋友，也希望臺灣歌仔戲文化能持續被看見，傳藝中心特別於昨（19日）辦理展覽見面會，邀請展覽人物楊麗花親臨現場與花迷朋友們見面。

為辦展覽緊張失眠 楊麗花獻戲服、擬真頭像迎賓

楊麗花上臺時直呼：「真的好緊張！」她說，要辦展覽一開始真的是擔心到都睡不著，一心想的都是要怎麼樣才能讓觀眾看得開心，一進去就讓人驚艷，所以特別提供3套戲服並製作擬真頭像，希望讓人感覺她本人就在展場歡迎大家。宜蘭是她的故鄉又是歌仔戲的發源地，能在這裡展覽是她的光榮，向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。

面對恩師楊麗花（左）的首次個人特展，陳亞蘭（右）投入很深，與楊麗花一起親力親為地參與展覽籌備過程。台灣優質生命協會提供

三代傳承不言退休 只要有觀眾就繼續唱下去

楊麗花說：「歌仔戲我是真心在做，因為我們傳承了3代人。」她希望透過這次展覽推廣臺灣歌仔戲，歌仔戲一定要繼續傳承下去，只要還有觀眾，她就不會退休，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老。」

楊麗花也感性地對花迷說，展覽名稱定為「世紀初戀」，除了因為很多人的初戀是楊麗花，對她而言，她愛的人也是她的初戀，從在媽媽肚子裡聽媽媽唱歌仔戲，「我的初戀就是我的母親。」而愛著楊麗花的花迷也是她的初戀，「楊麗花也會永遠愛我的花迷。」現場花迷報以熱烈的歡呼及掌聲。



