楊麗音加入評審團！緊張站錯位 許效舜虧：妳是來騙錢的嗎

楊麗音擔任節目評審，出場就緊張的站錯位置。公視台語台提供

浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，《Talk Talk秀台語》第二季本週五（11/21）邀請資深女演員楊麗音擔任節目評審，她「人人好」的性格也展現在評選標準上，讓感到被背叛的許效舜忍不住吐槽：「好人都給你當就好。」《Talk Talk秀台語2》每週五晚上8點於公視台語台14頻道播出，當晚9點同步上架DAY DAY台語台YouTube頻道。

許效舜（左起）、Sandy、楊麗音、黃豪平、浩子為本週五《Talk Talk秀台語》帶來笑聲不斷的精彩節目內容。公視台語台提供

楊麗音緊張站錯位 當場被許效舜虧

演戲超過40年的楊麗音出場就緊張的站錯位置，好友許效舜趕緊提醒她正確站位。她以分享挑選新鮮魚貨的內容帶到本週主題「用心顛倒氣惱心」，她說的太過投入後突然發現自己並非參賽者而是評審，臉上不禁露出慌張表情，結果又被許效舜笑虧：「你是來騙錢的嗎？」一言一行都不難看出楊麗音對節目的重視以及緊張。

余思達爆料婚姻糗事 老婆一句話讓全場靜默

演員余思達提到，他求學時期曾遭到同儕背叛，但那些都過去了沒有關係；現在最讓他切心的是結婚3年的老婆牟韻潔，他說，老婆是外省人，台語不夠輾轉，有次夫妻倆在老家跟親友團聚時，老婆獨自一人面對親友們追問何時懷孕，沒想到老婆竟然驚吐：「他有問題！」讓場面瞬間安靜。

余思達結婚3年未生子原因曝光。公視台語台提供

第二季最終賽緊張登場 選手失誤連連氣氛緊繃

本集為第二季最終賽，勝出的選手將與第一季選手們進行激烈PK，緊張的賽制和氣氛，讓選手們狀況百出，「總鋪師歌王」陳隨意光自我介紹就花分了一分多鐘，謝金晶則是卡詞口誤，種種狀況都讓現場更增添緊張氣氛，緊繃戰局，一觸即發！



