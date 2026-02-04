楊麗音演活每個媽媽角色 從《連環泡》到金鐘影后 直呼「生活就是一種表演」【走過演藝路】

記者呂佳恆／專訪

資深演員楊麗音每次現身螢光幕前，細膩且真摯的演技總是觸動人心，今年在《阿婆非死不可》中飾演失智症患者角色，出神入化的演技也讓她入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎；其實，楊麗音的硬實力早從就讀國光藝校戲劇科，就已累積許多表演訓練經驗，後來從「蘭陵劇坊」到綜藝節目《連環泡》，以及電影新浪潮時期，這一路洗禮下來的表演經驗，都化成她現在的表演元素來源。

楊麗音這一路演過電影、電視劇和舞台劇的各種角色，是觀眾心中實力派演員。（圖／楊麗音臉書）

她提及，「很多觀眾看到我的角色，有時會覺得很像看到家裡的媽媽或阿嬤，其實我只是透過劇本、導演的鏡頭等管道傳遞角色的訊息給觀眾，而觀眾接收到的則是屬於他們自己生活面的一部分，然而，我很高興我能扮演這樣的管道，讓觀眾感受到共鳴。」

楊麗音出神入化的演技，常引起觀眾共鳴。（圖／楊麗音臉書）

與不同導演合作 楊麗音懂得抓住表演節奏

「我拍過的很多作品，我都很喜歡。」楊麗音第一部電影是侯孝賢的《兒子的大玩偶》，當時在大銀幕初試啼聲就出席金馬獎典禮盛事，後來也參與了侯孝賢、楊德昌等導演的電影，在台灣電影新浪潮中，楊麗音成了觀眾熟悉的身影，到了現在與其他導演合作，楊麗音也能很快抓到導演想要的節奏。

她分享，「楊導是一個理工男，習慣透過分鏡圖讓演員知道他想表達的畫面是什麼，至於侯導執導方式則很有趣，有時會給演員不同指令，因而擦出不同火花，而近期與《貓與雞》朱凱濙導演合作，他就帶我們去高雄山上住，一起生活，也因為透過緊密的相處，讓我們更像是一對母女。」

楊麗音認為，表演雖然會隨時代轉變，但都是為了展現生活其中一個面向。（圖／楊麗音臉書）

隨著時代的轉變，表演的形式也隨之改變，過去公式化的劇本，如今更傾向回歸生活感與真實體驗，讓劇情更具共鳴，楊麗音認為，每一種劇本選擇都沒有對錯，都是展現生活的其中一個面向，尤其觀眾的感受也會有所不同。

至於會不會不習慣劇本及表演的轉變？楊麗音則舉例，「若今天我是川菜大廚，在炒菜就知道要放點辣椒，換言之，在與不同導演合作時，也自然會知道自己應該如何呈現。」

楊麗音在不同表演領域深耕多年，也累積了一身硬實力。（圖／楊麗音臉書）

從舞台劇跨界《連環泡》 楊麗音：初期常因走位被念

楊麗音早期曾是綜藝節目《連環泡》的短劇班底，幽默且生活化的演技引起許多觀眾共鳴，更因此嶄露頭角，不過回憶起當初剛跨領域到綜藝節目時，可讓楊麗音吃了不少苦頭。

她笑稱，「那時候常常被念，因為舞台劇只有一個舞台，我只要面向觀眾席就好，但綜藝節目得跟著亮燈的鏡頭走位，且燈亮後還不能馬上開口，得等幾秒讓導播拍到你才能講話，在表演節奏上完全不一樣。」

楊麗音表示，自己會透過靜坐的方式，讓自己投入到另一個角色。（圖／楊麗音臉書）

吸睛短影音吸睛成潮流 楊麗音：內容不再是重點

不過面對現今影視受到製作成本、收視習慣以及各式新媒體平台的崛起，節目幾乎以談話性為主，楊麗音也分享她的觀察；她認為，「電視節目必須時時刻刻抓住觀眾眼球，可能幾分鐘就要有個爆點才能維持收視率，但現在的短影音雖然影片很短，但內容更為吸睛，對於許多人而言，即便不知道自己看了什麼，似乎也變成一種習慣。」

楊麗音演過無數媽媽角色，也奠定她在觀眾心中「國民媽媽」的印象。（圖／楊麗音臉書）

觀眾心中的「國民媽媽」 楊麗音笑著坦言有時也想換口味

楊麗音演過無數角色，對於表演的熱情依舊不減，其中最深植人心的印象，依舊是溫暖的「國民媽媽」角色，對此，她坦言，「很多導演可能只看到同個面向，認定觀眾比較喜歡這個模樣，因此找我去飾演角色，但其實我有時也想換換口味，可能是咖哩，或是川菜也好。」

她笑著說，「不過從另一個角度來看，其實導演也是很放心能把角色交給我，我也欣然接受，因此我平時也會種花、跟貓狗玩等生活來調節情緒。」

楊麗音曾與許效舜、邰智源組成「三口組」出唱片。（圖／楊麗音臉書）

楊麗音把生活看作表演 接劇本也看緣分

對於現在的楊麗音而言，表演不只是在鏡頭前，而是生活本來就是一種表演；她形容，「人從出生就已經邁向表演之路，從嬰兒的哭聲，開始學習走路，扮演兒女角色，都是我們為了求生的本能，而這都是一種表演。」

她表示，「現在接什麼劇本也是看緣分，有時已經談定了一個角色，突然另一個夢寐已求的角色就來找我，但也只能放棄，老天爺也很有意思，好像知道你現在人生階段遇到什麼課題，似乎就會給你什麼樣的角色飾演。」

想深耕演藝圈投入表演 楊麗音：先找到可以磨練的路

「條條大路通羅馬，你要先找到那條路。」這幾年無論是電視劇或電影，新進演員不斷脫穎而出，楊麗音也大方分享過來人經驗；她說，「若你現在只有舞台劇這條路，那就好好的磨練，讓自己有機會被看到，而若有機會能跨領域嘗試那更好，畢竟天時地利人和是這圈子很重要的成功要件。」

她也提及，「我遇過的年輕演員都很敬業，不過現在時代獲得資訊過於便利，有時好像缺少了原創性，像今天若飾演失智症者，若只是參考部分影片的某個症狀，而不知道是什麼原因所引起，感覺在詮釋角色上，就會少了一些元素。」

楊麗音從過去到現在的作品，已陪伴了許多觀眾無數時光。（圖／楊麗音臉書）

努力模樣被觀眾記住 楊麗音：演員最幸福時刻

「每個時期的角色對我來說都很重要。」放眼過去至今，楊麗音飾演過的角色陪伴也療癒了觀眾度過許多時光，楊麗音也笑著提及希望Yahoo新聞上的觀眾能記住她的每一部戲；她說，「曾遇到一位老戲迷，她講出一部很少人知道我有演的戲劇作品，當下我真的很感動，因為當年自己努力的模樣有被記住，且活在他的心裡。」

她感性說，「現在回頭望過去的自己，在表演上可能不夠成熟，但沒有那些作品，我這一路就無法順利的走過來，就像想爬到玉山的最高峰，少了一個階梯都會變得很困難。」

