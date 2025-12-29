楊麗音為動畫影集配音 罵小孩片段常「燒聲」

（中央社記者洪素津台北29日電）小公視與金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦推出全新停格動畫影集「我是陳派派」，金鐘影后楊麗音為派派媽配音。她表示，配音時要比平時戲劇演出更誇張，在罵小孩片段常「燒聲」。

台灣睽違35年推出全新世界級停格動畫影集「我是陳派派」，這部動畫影集歷經20個月、1萬5000小時、8萬8000多張照片打造，故事描繪台灣鄉村生活，透過小女孩派派的眼睛，展現孩子豐富的想像力和好奇心。

劇情也將生活中遇到的議題與情緒真實表達給觀眾，如家庭糾紛、同儕競爭、親人離世、容貌焦慮、鄉村隔代教養等。

黃勻弦透過新聞稿表示：「停格動畫是一種很誠實表現的動畫，所以在感情表達上也希望能保持一致比較健康，我們也不用魔法解決問題，不會唱個歌所有問題都能解決，因為那不會出現在現實生活中。如果一直用這樣夢幻的情節包裝，小孩長大後會很容易挫折，會一直想為什麼我不能點一下魔法就能解決問題。」

楊麗音在動畫中擔任派派媽的配音，她分享動畫配音的心得，「動畫配音比起戲劇或電影演出，聲音表情張力必須再更大一點、音調更高，如喘息聲與罵小孩，動畫配音必須比演戲更大聲且配合角色動作再誇張一點。」她更透露，在配派媽罵小孩片段經常「燒聲」。

「我是陳派派」115年1月3日起，每週六晚上7時，小公視頻道一次播2集，小公視YouTube、公視+同步上線。（編輯：管中維）1141229