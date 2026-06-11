楊麗音、許效舜、邰智源「三口組」絕版黑膠《HiHi導覽先生》曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者周毓洵／臺北報導

公視台語台《HiHi導覽先生》本週帶領觀眾穿越時光隧道，透過充滿故事的老物件認識臺灣早期生活文化。其中最令人驚喜的一幕，莫過於來賓楊麗音意外見到30年前與許效舜、邰智源組成「三口組」時期發行的絕版黑膠唱片，不僅連她自己都未曾收藏，看到封面瞬間更害羞摀臉，勾起滿滿青春回憶。

《HiHi導覽先生》本集以臺灣早期特色物件為主題，主持人浩子與李霈瑜（大霈）率先帶來自己的童年收藏。浩子拿出一只鐵盒，大霈聞了聞立刻笑說是「老人的鐵鏽味」，讓浩子哭笑不得回應：「什麼老人的鐵鏽味，這是我小時候的味道！」打開鐵盒後，裡頭滿滿的「尪仔標」立刻喚醒兩人童年記憶，現場更直接展開一場趣味對決。大霈則分享早期常見的花露水，熟悉氣味飄散瞬間，讓浩子忍不住形容是「阿媽的味道」，濃濃懷舊氛圍瀰漫全場。

廣告 廣告

擔任來賓的楊麗音帶來昔日冬天取暖神器「水龜（tsuí-ku）」，讓浩子與大霈大開眼界。她分享，以前沒有暖暖包與電毯，便會在銅製水龜裡裝入熱水，再放進棉被中保暖，而龍鳳雕刻的精緻外型，也讓浩子忍不住連聲讚嘆。

節目中最驚喜的橋段，則來自導覽老師「音樂收藏家」林太崴帶來的珍藏黑膠唱片。當楊麗音一看見封面，立刻害羞摀住雙頰，原來那正是她早年與許效舜、邰智源組成「三口組」時發行的專輯，而且連她本人手上都沒有收藏。林太崴透露，這張唱片是10多年前在跳蚤市場意外挖到的寶物。現場眾人也立刻拿出30年前的專輯封面與楊麗音本人對照，在浩子追問下，楊麗音更現場重現當年歌曲，邊唱邊搭配舞蹈動作，高唱「逍遙甲自在，慢慢的就會來」，瞬間掀起回憶殺，讓現場眾人頻頻點頭直呼有印象。

楊麗音（左）看到30年前與許效舜、邰智源組「三口組」錄製的絕版黑膠唱片，又驚又喜。（公視台語台提供）

大霈與浩子看到尪仔標，瞬間回到童年時期，開始進行廝殺。（公視台語台提供）

楊麗音（右）拿出早期的暖暖包「水龜」，讓主持人大開眼界。（公視台語台提供）

浩子（左起）、導覽先生顏震宇、楊麗音、導覽先生林太崴、冬天與大霈在《HiHi導覽先生》暢聊臺灣早期特色物件。（公視台語台提供）