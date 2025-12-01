楊一展獲金鐘男配 將主演大體捐贈議題新戲
（中央社記者洪素津台北1日電）演員楊一展以「化外之醫」人口仲介一角獲金鐘60戲劇節目男配角獎，明年將參演一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇，和黃姵嘉、楊銘威、范逸臣等人一起詮釋與生死打交道的職人。
大愛電視台明年將推出新戲，楊一展和黃姵嘉、楊銘威、范逸臣等人參演大愛醫療劇「以身相許」。根據新聞稿，此劇以大體捐贈為核心，劇情道出解剖學教授、遺體處理技術員及大體老師如何成就醫學生的人文素養，透過每名捐贈者與家屬打破世俗禁忌，創造醫學教育價值的歷程，將人與人之間的情感故事輕輕地述說，讓觀眾深深地感受生命的價值與大用。
戲劇「臥龍好歲月」則是有關環保回收的故事，伊正及馬念先飾演情同父子的環保志工。伊正走過人生大起大落，在燈紅酒綠都會區的彈丸之地，一手創建環保站；馬念先是人生勝利組，大老闆的身分處處受禮遇，仍無法自我滿足。劇情以走進環保站裡的每個人，他們從青絲到花髮，各個都充滿故事，此劇除伊正、馬念先外，還有久未露臉的石峰與蘇明明，他們將與雙金演員陳淑芳齊聚飆戲。
戲劇「大愛街二巷」描述從家人互動看到自己的影子，並獲得情感連結，透過不同家庭面對的困境，反映當代鄰里所面臨的挑戰。此劇由侯彥西與嚴正嵐用年輕夫妻的視角，以溫暖的故事情節，提供轉換現實壓力與人際疏離的避風港，也促進家庭乃至於社區之間的交流與理解。（編輯：張雅淨）1141201
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
Netflix Top 3《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 天前
李帝勳太迷人！《模範計程車3》收視狂飆15.4%「登榜首」
韓國電視劇《模範計程車3》和《操控遊戲》正掀起收視熱潮，成為近期最受歡迎的話題作品。《模範計程車3》以李帝勳帥氣登場、冷靜面對挑釁並迅速伸張正義的橋段吸引觀眾，該劇目前創下15.4%的高收視率，不僅成為同時段收視冠軍，更登上11月所有頻道收視率榜首。而由池昌旭和都敬秀主演的《操控遊戲》則以緊張刺激的劇情讓觀眾欲罷不能，同樣在台灣和韓國的收視排行榜上表現亮眼。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆娛樂星聞 ・ 21 小時前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 21 小時前
民歌高峰會20年今畫下句點！施孝榮自喻「老兵」哽咽道別：盡力了
「民歌50高峰會 最終加場」台北場今（29日）在台北小巨蛋登場，一天2場吸引跨世代歌迷共襄盛舉。此次為民歌高峰會最後一次舉辦，更添不捨氛圍，尾聲，施孝榮在台上哽咽向歌迷道別：「經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰！我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家！」令全場萬人動容。鏡報 ・ 1 天前
陳孝萱受驚心臟病發緊急送醫！連晨翔直擊這一幕崩潰大哭
TVBS原創劇集《舊金山美容院》本周劇情急轉直下，江家與鄧家同時捲入情感與權力風暴。陳孝萱飾演的賴秀容被威脅不得透露兒子江之浩（連晨翔飾）的身世秘密，導致心臟病發緊急送醫，兩人在這場戲情感大爆發，淚水關不住。陳孝萱光站在鏡頭外，眼淚就直直滴落，而連晨翔演到情緒潰堤，甚至連修水龍頭也哭得唏哩嘩啦，堪稱哭戲代表作。中時新聞網 ・ 1 天前
現在有什麼好看的劇？HBO韓劇《親愛的x》、Disney+《操控遊戲》重口味！台劇首追Netflix《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》也必看｜11月Yahoo戲劇影集排行榜Top 10
2025年11月追劇排行榜名單熱騰騰出爐啦！金裕貞、金永大主演的HBO韓劇《親愛的x》演繹暗黑女明星與她的守護者故事好驚悚，暴衝上榜超帶感、池昌旭主演的 Disney+ 新戲《操控遊戲》重口味鋪陳逃獄復仇之旅！台劇首追新科金馬男配角獎演員得主曾敬驊在 Netflix 主演的《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》有成毅主演絕對是必看！一起來看本月必追熱榜好劇！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
【12月韓劇推薦】Netflix《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸！《認罪之罪》金高銀破格黑化、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神聯手、《現金英雄》李俊昊鈔能力破表｜播出平台、卡司一次看
2025年進入最終倒數，幾乎剩1個月就迎來2026年，一起看2025最後有哪些劇陪伴大家度過年末呢！？目前眾多11月新劇熱播中，包括：《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《一吻爆炸》、《模範計程車3》等劇熱播中！而12月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《認罪之最》金高銀&全道嬿雙強聯手驚悚犯罪劇、《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神強強聯手！眾多作品即將陸續登場！趕緊一起來看12月新劇吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
苗可麗片場「罕見發飆」！ 安心亞遭痛罵喊過癮
由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗等多位女星主演的電影《陽光女子合唱團》，苗可麗近日分享客串演出在片場的趣事與幕後感動。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《大濛》橫掃金馬！觀眾哭著走出戲院 奈良美智：現在最想看的台灣電影
由陳玉勳執導的電影《大濛》在第62屆金馬獎一舉拿下「最佳劇情片」在內的5項大獎，11月27日在台灣正式上映後口碑持續發酵，不少觀眾甚至「哭著走出戲院」。日本知名藝術家奈良美智稍早也在X（原推特）分享預告，直言目前最想看的台灣電影，就是《大濛》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白家綺回歸就被「電到發抖」！《好運來》大魔王翁家明氣場太強 她秒落淚入戲
白家綺才剛加入《好運來》劇組，就先吞下一記「皮肉痛」的震撼教育！回歸民視八點檔、接棒顏曉筠飾演「芸菲」的她，一進棚立刻上陣綁架戲，被操到直喊：「8年沒拍戲的能量，一次全部奉上！」這次她更與心中偶像翁家明對戲，雖然對方在劇中飾演大反派「高海生」（趙明志），氣場強到令人不寒而慄，卻也讓她瞬間變身小粉絲。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
全台首部「大體老師」職人劇上線 《以身相許》揭不為人知幕後
大愛電視2026年上半年推出三齣大愛劇《以身相許》、《臥龍好歲月》、《大愛街二巷》，主題涵蓋醫療職人、環保與人文，故事角色皆來自生活周遭的親友與鄰里，情節貼近日常、易引發共鳴。以真人真事為主軸的劇情，不再只是單純寫實，更讓議題自然融入故事，引起觀眾關注。自由時報 ・ 1 小時前
伍佰同台全是美女！李宗盛大爆猛料 合唱驚吐：過20年還是年輕
「2025 Simple Life 簡單生活節」一連兩天在華山文創園區舉辦，昨（11月30）日第2天迎來黃宣、理想混蛋、ABAO 阿爆 ft. 那屋瓦、楊乃文等重量級卡司。2006年參加第一屆的元老伍佰，昨晚也帶著樂團「China Blue」壓軸登場，驚喜同台嘉賓李宗盛，吸引眾多歌迷朝聖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
只穿襯衫露大長腿 陳妍希激吻小鮮肉 網友頂不住了
近日，陳曉主演的古裝大戲「大生意人」播得火熱，他的前妻陳妍希也沒閒著，新戲「狙擊蝴蝶」預告片一播出立刻引發全網轟動。只見...世界日報World Journal ・ 17 小時前
《舊金山美容院》陳孝萱心臟病發急送醫 兒子情緒潰堤：只想陪著她
陳孝萱在TVBS影集《舊金山美容院》被威脅不得透露養子連晨翔的身世秘密，導致心臟病發緊急送醫，兩人在這場戲情感大爆發，淚水關不住。陳孝萱光站在鏡頭外，眼淚就直直滴落，連晨翔則是演到情緒潰堤，甚至連修水龍頭也哭得唏哩嘩啦，堪稱哭戲代表作。連晨翔劇中得知母親送醫後火速奔回家。談到這場奔跑戲，他坦言當天氣自由時報 ・ 1 天前
大愛電視2026必追劇 罕見題材大體捐贈環保回收
大愛電視2026上半年必追三劇 楊一展、伊正詮釋大體捐贈、環保回收罕...TCnews慈善新聞網 ・ 2 小時前
陳孝萱遭威脅心臟病發急送醫 連晨翔情緒潰堤成哭戲代表作
【緯來新聞網】陳孝萱、連晨翔在TVBS原創劇集《舊金山美容院》中飾演母子，最新劇情中。陳孝萱被威脅不緯來新聞網 ・ 1 天前
林輝瑝化身NPC壓力爆棚！《成仁高中偵探社》挑戰極限推理
沉浸式實境推理節目《成仁高中偵探社》最新一集拋出校園「宿舍虐貓案」，宿舍人氣橘貓命喪頂樓，現場不但血跡斑斑，貓罐頭也倒地四散。在推理過程中一路反轉，不只追兇，更挖出三名少年背後壓到極限的情緒裂痕。本集邀請沈駿、林輝瑝、夏浦洋擔任 NPC與學生即興互動。三人被問到：「到底誰是兇手？」都直呼這次錄影難度爆表。鏡報 ・ 1 天前
《魔法壞女巫：第二部》與女孩們在風暴裡的相惜、相知
在《魔法壞女巫》（Wicked，2024）拿下全球 7.58 億美金票房的整整一年之後，《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good，2025）上映，首週末就開出北美 1.47 億的佳績。在這改編自 2003 年熱唱至今的音樂劇《Wicked》的系列背後，是環球影業的一場豪賭：把電影拍成上、下兩集，而且是一次拍完，萬一上集的評價或是票房失利，下集就注定要在懸崖邊排隊，等著把總數高達三億美金的（兩片）製作成本放水流。Yahoo奇摩電影戲劇（影評） ・ 1 天前