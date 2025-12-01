楊一展獲金鐘男配 將主演大體捐贈議題新戲

（中央社記者洪素津台北1日電）演員楊一展以「化外之醫」人口仲介一角獲金鐘60戲劇節目男配角獎，明年將參演一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇，和黃姵嘉、楊銘威、范逸臣等人一起詮釋與生死打交道的職人。

大愛電視台明年將推出新戲，楊一展和黃姵嘉、楊銘威、范逸臣等人參演大愛醫療劇「以身相許」。根據新聞稿，此劇以大體捐贈為核心，劇情道出解剖學教授、遺體處理技術員及大體老師如何成就醫學生的人文素養，透過每名捐贈者與家屬打破世俗禁忌，創造醫學教育價值的歷程，將人與人之間的情感故事輕輕地述說，讓觀眾深深地感受生命的價值與大用。

戲劇「臥龍好歲月」則是有關環保回收的故事，伊正及馬念先飾演情同父子的環保志工。伊正走過人生大起大落，在燈紅酒綠都會區的彈丸之地，一手創建環保站；馬念先是人生勝利組，大老闆的身分處處受禮遇，仍無法自我滿足。劇情以走進環保站裡的每個人，他們從青絲到花髮，各個都充滿故事，此劇除伊正、馬念先外，還有久未露臉的石峰與蘇明明，他們將與雙金演員陳淑芳齊聚飆戲。

戲劇「大愛街二巷」描述從家人互動看到自己的影子，並獲得情感連結，透過不同家庭面對的困境，反映當代鄰里所面臨的挑戰。此劇由侯彥西與嚴正嵐用年輕夫妻的視角，以溫暖的故事情節，提供轉換現實壓力與人際疏離的避風港，也促進家庭乃至於社區之間的交流與理解。（編輯：張雅淨）1141201