楓木板夾藏大麻花 外逃毒販陳縱緯追緝押返

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

毒販陳縱緯涉嫌自加拿大以海運「楓木板」夾藏54公斤大麻花走私來台，案發後逃往泰國藏匿，調查局請求泰國執法機關協緝查知，將陳男緝獲，將於今（9）日下午在調查局人員押解戒護下抵台。

調查局指出，陳縱緯涉嫌於110年間自加拿大訂購毛重約54.334公斤第2級毒品大麻花110包，以海運貨櫃申報之「楓木板」做為掩飾夾藏，經財政部關務署基隆關查獲函移調查局航業調查處基隆調查站偵辦。

基隆地檢署於111年2月起訴，但是陳縱緯於112年8月法院審理期間潛逃出境，基隆地檢署於113年8月9日對陳員發布通緝，調查局於114年4月間提列陳男為冊列外逃對象。

經調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協緝查知，陳縱緯於114年11月間因泰國簽證期滿至移民局提出延簽申請時遭緝獲，送往泰國曼谷移民局外國人拘留中心留置等待遣返。但是陳縱緯一度拒絕配合回台面對司法，試圖拖延遣返作業。

經調查局駐泰國法務秘書與泰方多次聯繫協調，由調查局派員赴泰執行押解戒護任務，終於1月9日下午3時30分搭乘中華航空班機返抵桃園機場，隨即由航業調查處基隆調查站調查官依法逮捕並解送基隆地檢署歸案。

