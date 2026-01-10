「楓木板」走私54公斤大麻花 毒梟躲泰國2年遭押返台

台泰合力出擊成功逮到毒販！（圖／東森新聞）





台泰合力出擊成功逮到毒販！涉嫌走私54公斤大麻花的陳縱緯，在被基隆地檢署起訴後逃亡至泰國，遭到通緝。不料去年11月因簽證期滿提出延長簽證遭查獲。最終由調查局將人押解回台。

才一下機走出機門，就被調查局人員，當場被銬上手銬。他是37歲毒梟陳縱緯，2021年間自加拿大涉嫌走私約54公斤的2級毒品，大麻花110包。

當時他以海運貨櫃申報，楓木板做為掩飾夾藏，被關務署基隆關查獲，沒想到在法院審理時，他潛逃出境遭通緝，去年11月因泰國簽證期滿，提出延簽申請時落網，調查局隨即派員前往泰國曼谷，將人押解歸案。

