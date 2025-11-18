楓港村將建9座風力機組 自救會開反對說明會

枋山獅子反風車自救會18日在楓港活動中心舉辦說明會，邀請鄉親說明為什麼堅決要反對風車。（枋山獅子反風車自救會提供／羅琦文／屏東傳真）

屏盛風力發電因計畫在屏東縣枋山鄉楓港村設置9座陸域風機開發風力發電，引起枋山與獅子鄉民強烈抗議。枋山獅子反風車自救會今（18）日在楓港活動中心舉辦說明會，邀請鄉親說明為什麼堅決要反對風車。屏盛母公司瑞風能源執行長許嫺音到場送花表達善意，並表示尊重枋山鄉親的聲音，也歡迎想了解的民眾參與新型案場參訪。

自救會邀請雲林縣四湖反風吹自救會長吳連進等人參與，分享經驗及抗爭方法。屏東縣環境保護聯盟理事長洪輝祥、屏東縣野鳥學會常務監事蕭恩沛等環保團體，及楓港村長陳惠雪、楓林村長宋銘德、及將近百位村民一起與會。

自救會長王光盛表示，陸域風車會影響居民身心健康及當地經濟作物，並嚴重破壞自然生態環境，在會中以剪報及影片播放方式向鄉親說明。

雲林縣四湖反風吹自救會長吳連進現身說法，表示當初他們社區也要設置陸域風車，但後來鄉親們群起反對，大家團結一心才讓這項建設案停下來。這次來是要跟楓港鄉親們分享其中艱苦的心路歷程，並傳授反風車成功的經驗。

屏東縣野鳥學會蕭恩沛表示，根據鳥會專業生態調查，楓港周遭鳥類約有75種之多，而每天約有5000隻猛禽在風車預設領域裡活動，怎麼可以施設風車。環保聯盟理事長洪輝祥指出，這麼好的環境一旦設立風車，楓港未來發展確實堪憂，懇切呼籲鄉親要挺身而出。

黃姓鄉民表示，風電廠商最近以招待旅遊，或贈送小禮物的方式，希望吸引更多鄉親支持，呼籲鄉親不要輕易接受這些小恩小惠，被蒙蔽就不顧身家健康、作物受損的危害。風電廠商說風車沒有聲音，但還是有低頻會影響蜜蜂的芒果授粉。

瑞風能源執行長許嫺音則帶團隊到場拜訪，並準備鮮花與礦泉水送給自救會。許嫺音表示，尊重枋山鄉親的聲音，也歡迎想了解的民眾參與新型案場參訪，親眼親耳感受最新的風機進步到什麼程度，一定可以比聽別人說更加安心。

對於鄉親最關心的噪音和健康議題，許嫺音表示，許多居民對噪音、健康或生態會有擔心，瑞風能源完全理解，也願意把風況資料、噪音量測、生態觀察等資訊持續公開，讓大家能深入了解，一起做討論。

針對民眾提出瑞風能源的參訪是用一日遊收買，許嫺音解釋，舉辦參訪活動的目的，是讓鄉親能用自己的眼睛去看現場的生態與環境、聽聽現場的聲音，並非招待或收買。所有參訪都是公開、透明，只為讓居民親眼看到、親耳聽到最新的風機狀況，而不是靠傳言想像。因為風場在250公里外，不協助交通，長輩根本去不了，這是方便鄉親的必要安排，不是收買。

還有居民說風機會插在獅子國中旁，會影響學生學習，瑞風能源表示，不只在7月已經行文通知主管單位與獅子國中取消離學校最近的一支風機點位，截至11月也已經多次公開表達取消學校旁的風機設置，其他9支風機距離獅子國中都在500公尺以外，期望對鄉親說明，瑞風能源有聽到鄉親的聲音，也願意跟大家一起為孩子著想。

