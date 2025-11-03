楓港野溪未登錄地私種西瓜 送裁處

屏東楓港溪河床種西瓜，長年雞糞異味及蒼蠅問題影響新路部落，日前又發現一條野溪河床私種西瓜；立院衛環委員會昨（三）日現勘，因屬未登錄地，釐清土地權責機關後送裁處。

屏東縣楓港溪自民國九十八年起，乾旱期開放種植西瓜，瓜農可向屏東縣府水利處申請，目前共有十三名承租人，長年雞糞異味及蒼蠅問題，影響附近獅子鄉新路部落居民。同時發現一條野溪河床，瓜農疑似未申請就種植數十甲面積西瓜，十月曾發動抗議，昨日立院衛環委員會邀集相關單位前往現勘並舉辦座談會，國民黨立委蘇清泉、盧縣一與環境部次長沈志修均出席。

蘇清泉現勘認為，這根本是「獅子鄉大峽谷」，整個河床都被種西瓜，應快點釐清管理單位；盧縣一表示，希望可以終止瓜農種植，並提出實質解決方法。

座談會中，民眾抱怨說，大量蒼蠅，家戶都會放置捕蠅紙，不用兩小時三張捕蠅紙就會黏上滿滿蒼蠅，就連吃飯蒼蠅也要來搶食物；也有居民說，野溪私種西瓜根本沒有申請，應直接禁止。

針對野溪土地所有機關，國有財產署表示，屬於未登錄地，將由屏東縣府先釐清河川區域線，若種植西瓜所在地為河川區域線內就為縣府管轄，若是在河川區域線外，則再釐清所屬單位，後續將透過河川區域圖，並邀集相關單位釐清，若土地未申請使用，將由土地所屬機關送裁處。

沈志修表示，野溪種植西瓜田部分，盼盡速釐清權責單位；另外關於異味問題，應掌握污染時間點，進行有效稽查。屏東縣府指出，西瓜業者未申請開闢便道部分，依水利法開罰新台幣兩萬五千元；已嚴正要求西瓜業者應遵照法規種植，若有違規情事將依法處分，情節嚴重者將撤銷種植許可。