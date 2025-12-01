楓紅古都醉遊慶州 與全球名人們來場穿越新羅時光的秋冬盛宴！



楓紅古都醉遊慶州，圖為月精橋

【旅遊經 洪書瑱報導】

今年秋冬韓國遊最推薦慶州，原因是──亞太經濟合作組織（APEC）於日前10月31至11月1日，在韓國慶州舉行領袖高峰會，秋冬遊慶州，就彷彿就能跟隨世界上名人的腳步，一起同遊慶州！隨著秋意漸濃，古都慶州再次迎來了一年中最絢爛的時節，其中以紅葉聞名的世界文化遺產——佛國寺，其周遭的楓樹已漸披上金黃、橙紅與深紅的華美新裝，與莊嚴肅穆的千年古剎相映成趣，展現一種古韻詩情，除了這片火紅的楓葉景致，加上慶州獨有的風情，這座猶如「沒有屋頂的博物館」的慶州，吸引許許多多西方臉孔，深得歐美及各地國內外遊客喜歡，「他」如同遞出自己最佳的歷史文化旅遊及美麗風情的名片及邀請函，邀您來慶州一遊！而且您知道嗎？新羅是韓國最強盛的年代之一，想感受韓國繁盛年代，到慶州讓您彷彿穿越韓國盛世古今！

一、千年古剎染秋色

佛國寺引領觀光潮──







佛國寺



佛國寺，這座新羅時代佛教藝術的巔峰之作，屹立於吐含山山腰，是慶州之旅不可或缺的起點。每到秋季，從佛國寺入口延伸至寺院內部，漫山遍野的楓葉與寺院的丹青迴廊、多寶塔、釋迦塔等國寶級文物交織，形成一種超越時空的寧靜與和諧。遊客漫步於此，既能感受新羅佛教的精湛藝術，又能沉浸在楓葉如火與具靈性之美的木蘭花等展現自然美景。尤其在陽光灑落時，金光透過楓葉，那份炫目與莊嚴並存的氛圍，令人心生敬畏。





二、到慶州，猶如來場

穿越新羅的歷史文化之旅──







慶州的「大陵苑」







慶州，為新羅王朝長達千年的首都，目前還保留許多韓屋式建築







慶州花海



慶州，作為新羅王朝（公元前57年至公元935年）長達千年的首都，其整座城市就是一個巨大的歷史博物館。這裡不像韓國其他大城市那樣充斥著摩天大樓，而是處處可見新羅時期的王陵、寺廟遺址和石塔，彷彿時間在這裡凝固。慶州觀光最大的魅力，在於它能讓遊客在現代生活中，一腳踏入古代王城的歷史脈絡中。從市區散步即可達有如綠色山丘的古墳公園，到郊外靜謐的佛寺，每一步都是在和歷史對話。





三、必訪景點深度遊：古蹟、韓屋與海港風情──



慶州的核心觀光體驗，集中在幾個各具特色的區域，涵蓋了歷史、文化、現代與自然，為此為遊客搜羅5大必遊的景區！



1.慶州校村與崔家古宅：







慶州校村



慶州校村是慶州市精心打造的韓屋村，遊客可以參觀著名開放的「慶州崔氏家族」的生活場域。崔氏家族以「富十二代」的傳奇聞名，這座古宅（重要民俗文化財第27號）不僅展現了朝鮮時期貴族的傳統生活空間，也傳承了儒家教育與慈善精神，到這裡不妨可以品嚐一下「慶州校洞法酒」及當地著名的冰淇淋，當然也可以找一間具特色的咖啡廳享受片刻「空白」，其中最推薦遊客，若有機會一定要來感受韓國傳統的「韓屋住宿」，親身感受韓國古人的起居生活，同時也能體驗在地傳統文化。







崔氏家族古宅外觀







崔氏家族古宅一隅







崔氏家族古宅一隅







崔氏家族古宅群之一







慶州校村周邊有許多特色餐廳







慶州校村周邊景色







慶州校村當地著名的冰淇淋







慶州韓屋體驗







慶州韓屋體驗





2.月精橋：







月精橋



這座木造廊橋重建於2018年，橫跨在校村旁的文川之上，連接了新羅王城月城與南山，根據歷史記載，月精橋建於新羅景德王時期，是當時慶州最大、最華麗的橋樑之一。而月精橋最美的時候，就是夜幕降臨之時，燈火通明的月精橋倒映在水面上，與周邊韓屋的古樸景致，形塑成一幅相映其趣的夜景，是到慶州之遊時，在記憶必留下浪漫的一夜與一頁。





3.慶州瞻星臺：







慶州瞻星臺



坐落在慶州的瞻星臺是東洋現存中，最古老的天文觀測台，建於新羅善德女王時期的瞻星臺，本身就是一個精妙的科學與歷史遺產，其造型獨特的石造建築，高約九米，由362塊花崗岩組成，象徵著一年的日子，充滿了新羅人的智慧。瞻星臺周圍的大陵苑與東宮月池，共同構成了慶州最經典的歷史景觀區，而且瞻星臺粉黛亂子草目前正展現浪漫粉紅，讓這座瞻星臺有了不同的風情！





3.皇理團路：







慶州皇理團路，保留了大量的傳統韓屋建築，並巧妙地融入了現代咖啡廳、特色餐廳、手工藝品店與獨立書店等





皇理團路與瞻星臺和大陵苑相鄰，是近年來異軍突起的「景點」，也是慶州最具人氣的「文青」與「潮流」熱點，這條街道保留了大量的傳統韓屋建築，並巧妙地融入了現代咖啡廳、特色餐廳、手工藝品店與獨立書店等，甚至還有韓屋olive young，被稱為慶州的三清洞，甚至韓國知名巨星孔劉也曾到此拍攝過廣告，推薦遊客穿著韓服，在古老的瓦牆下拍照留念，體驗古都與現代風格的完美融合，也不要錯過這裡的慶州麵包、大麥麵包(경주빵 찰보리빵)，這裡還有一間有趣的「漫畫/卡通人像畫 (Caricature) 店」(만화 캐리커처 집)，你可以在這裡請畫師將自己的照片或本人畫成可愛、生動的漫畫或卡通風格人像畫，以及韓屋型的美妝名店──Olive Young！









皇理團路特色店







皇理團路







皇理團路品嚐慶州麵包、大麥麵包(경주빵 찰보리빵)



4.慶州甘浦港與陽南柱狀節理觀景臺：







慶州陽南柱狀節理觀景臺





慶州不僅有深厚的歷史，也擁有美麗的海岸線，甘浦港是東海岸的一個重要漁港，在這裡可以品嚐到新鮮的海產，而鄰近還有松台末燈塔與奉吉海邊的文武王陵一起被譽為慶州東海岸的日出勝地，松台末燈塔旁有一座新建的韓屋建築造型燈塔，它的形象是模仿了感恩寺址三層石塔建造，相當獨特。再沿著海岸線往南，可以到達壯觀的「陽南柱狀節理觀景臺」，這裡最著名的「柱狀節理群」是不同於一般的垂直排列，而是呈現出扇形、傾斜、水平等罕見形態，猶如大自然的鬼斧神工，尤其在海浪拍打時，景色更為震撼，是慶州不可多得的自然景觀。









慶州陽南柱狀節理觀景臺的「柱狀節理群」







慶州陽南柱狀節理觀景臺 ，是否像鯨魚躍水





5.良洞民俗村：







良村洞





良洞村完整地保留了朝鮮王朝時期的傳統建築風格和生活習俗，不但被指定為韓國「國家民俗文化財」第189號。2010年，與安東河回村一同以「韓國歷史村落」的名義，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，而「良洞村」不僅有一般百姓居住的茅屋傳統聚落，這裡還是朝鮮王朝時期兩班（貴族階層）「月城孫氏」與「驪江李氏」所建立的傳統韓式聚落，不僅非常有歷史和文化意義，還是被列為世界文化遺產，更是具烟火氣的文化遺產。村落依山傍水，錯落有致的韓屋在山坡上鋪展開來，是韓國最大的集姓村之一，值得一提的是──地處高處的「觀稼亭」是朝鮮成宗時期官員孫仲暾的居所，這座韓屋被視為一個研究朝鮮王朝中期建築的好例子，為寶物442號，若是不知成宗是誰？在最近爆紅的韓劇《暴君的廚師》中，主要主角就是成宗的兒子「燕山君」，是否覺得歷史一下子靠您其實並不遠，而值得一提的是──秋季的良洞村，除了有村落、歷史之美，也因為種植了若大的黃色波斯菊，以及家家戶戶種植的杮子樹都結實纍纍，橘黃的柿子呈現了秋收的福音，在顯現質樸的風光外，也增加了秋意及詩意！









良村洞







良村洞被指定為韓國「國家民俗文化財」第189號







「良洞村」不僅有一般百姓居住的茅屋傳統聚落，這裡還是朝鮮王朝時期兩班（貴族階層）「月城孫氏」與「驪江李氏」所建立的傳統韓式聚落









「良洞村」一隅









良村洞







良村洞「觀稼亭」是朝鮮成宗時期官員孫仲暾的居所，這座韓屋被視為一個研究朝鮮王朝中期建築的好例子

四、美食不可辜負：韓牛與特色鴨肉鍋









慶州古都不妨品嚐韓牛、鴨肉料理





在暢遊千年古都之餘，慶州的美食同樣不容錯過，慶州作為慶尚北道的城市，其韓牛的品質在韓國素有盛名，韓牛品嚐有利用銅板烤肉或炭火燒烤的方式，搭配韓國特有的生菜、蒜片和辣醬，口感極致豐富。另外，在韓國高級肉品，若是韓牛排排第一，那鴨肉一定緊追在後，二者分居一二，在慶州可以除了品嚐銅板烤肉或炭火燒烤外，不妨也品嚐一下慶州的特色料理之一是「南瓜鴨肉鍋」（호박오리찜），為旅程增添獨特的味覺體驗。



慶州，這座古老而充滿活力的城市，在秋季楓葉的點綴下，展現出其最迷人的面貌，從佛國寺的紅楓，到校村的古樸韓屋，再到皇理團路的文創氣息，和良洞民俗村的歷史風情，以及東海岸的壯闊自然等。慶州豐富的歷史底蘊與多元的觀光元素，為每一位到訪的旅人提供了一場跨越千年的文化與視覺盛宴，在這個金色的秋日，到慶州之旅，不僅是到韓國之旅，也是一場體驗獨有的「新羅之美」！

除了文字及圖片外，亦可隨著行腳節目主持人「廖科溢」的腳步，在「台灣人的旅程韓國人的故事」之東海岸篇 ─慶州、浦項、蔚山，一起用影片感受更立體方式「視遊」！





