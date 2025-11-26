楓紅雲海交織！2025全球必訪旅遊勝地 攝影達人領路玩攝阿里山
迎來楓紅的季節，阿里山不僅櫻花聞名，秋天更是賞楓熱點，阿里山森林遊樂區熱門的賞楓景點-小笠原山，每年吸引眾多遊客上山追楓、賞雲海、觀日。為了吸引更多「追楓族」住房，位於園區內的阿里山賓館，特邀生態攝影達人黃源明領路，帶領遊客美拍阿里山楓紅季節雲海交織的夢幻畫面。凡於12月指定日期入住的房客，可享攝影達人黃源明帶路，前往楓紅秘境、美拍磅礡雲海，為旅途留下永恆美照。
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區是全台最知名的賞楓勝地之一，楓葉的最佳觀賞期大約在每年11月中下旬到12月下旬，這個時期的青楓和台灣紅榨槭等楓樹會逐漸呈現綠、黃、橘、紅交織的景色，色彩鮮明誘人。包括小笠原山觀景平台、慈雲寺、沼平車站及對高岳車站等，都是阿里山熱門賞楓景點。而阿里山賓館邀請攝影達人黃源明老師帶領入住賓館的遊客，搭乘遊園車前往海拔2488公尺的小笠原山平台，該平台360度無死角視野，可同時欣賞楓紅、雲海，甚至遠眺玉山群峰，旅人可沉浸在美不勝收的絕美景緻。
達人黃源明將帶領專案遊客走訪《紐約時報》、《國家地理雜誌》推薦台灣必訪秘境的阿里山小笠原山平台，黃源明分享小笠原山是阿里山最美，也是最遠的六星級秘境，受到距離限制，只有願意走路、不怕辛苦的朋友，才可欣賞到其獨特美景。本次受阿里山賓館邀請，達人將帶領賓館房客搭乘祝山線電動遊園車，抵達祝山車站後，再徒步500公尺到小笠原山觀景平台，聽導覽解說、欣賞雲海、楓紅美景，拍下夢幻楓紅畫面。此外，阿里山賓館擁有地理位置優勢，入住房客可獨享7樓觀景台，飽覽以塔山為背景的磅薄雲海和絢麗夕陽、品嘗阿里山秋冬特色美味佳餚。體力好的遊客也可挑戰步行走祝山步道到小笠原山平台觀日迎接曙光。
時值歲末，阿里山賓館特別蒐羅2025全球必訪旅遊勝地套裝遊程，旅客於12月5日、12日、19日入住「玩攝阿里山楓紅假期」專案，即可跟著達人黃源明美拍楓紅雲海。
