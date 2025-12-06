楓葉姊姊要翻車？抖音新規「禁過度美顏」逼現原形 違規最慘下場曝

娛樂中心／綜合報導

「SK月亮湖217」在濾鏡下，每個人都是大長腿。（圖／翻攝抖音）

抖音中國女團「SK月亮湖217」暴紅，其中楓葉姐姐的神顏值、修長的雙腿吸引一票台灣死忠粉絲，打賞更是不計其數。不過，抖音祭出新規範，禁止主播們「過度使用美顏」，引發熱烈討論。

楓葉姐姐甜美的笑容、時不時的挑眉，以及和網友們良好的互動，打進台灣網友們的心，也連帶讓女團「SK月亮湖217」暴紅，但一度在直播中，楓葉姊姊因濾鏡消失，導致無修圖真面目曝光，引發網友討論。其實，除了楓葉姐姐外，不少抖音女團都是開濾鏡，把自己塑造成長腿大眼美女，吸引粉絲上門。

抖音新規將在20261月1日實施，楓葉姐姐恐以真面目示人。（圖／翻攝自抖音）

不過，近日微博瘋傳抖音新規，其中幾項，例如「禁止主播營造低俗擦邊等不良感知」、「透過穿著、剪影等方式凸顯身材曲線、突出敏感部位」、「設計抽打敏感部位、製造濕身效果、體罰等遊戲互動環節」、「過度美顏、拉伸導致身材比例扭曲」，都是針對外表來規定。新的規定將於2026年1月1日正式生效，違規者將面臨限流、中斷直播甚至永久封禁權限的處罰。

「過度美顏」，卻引發熱烈討論，不少網友大讚「這個條例是個好條例，團播的那個美顏啊，完全沒辦法看，我都不知道那個團播是怎麼紅的，那能看得下去，那個腿都拉成麻花了」、「看那類影片最好玩的就是空間扭曲大法失效」、「團播最好玩的就是邊上得人掉美顏，臉忽大忽小的」、「什麼時候AI出個『照妖鏡』功能就好了」。

