楓葉姐姐不妙？抖音傳明年起禁止「過度美顏」 違者恐遭封殺

抖音傳出禁止過度美顏，網友擔心楓葉姐姐遭到嚴重影響。翻攝IG＠sk.moonlake217



抖音傳出明年元旦起，將禁止直播中「過度美顏」和「扭曲身材比例」等行為，要求真實還原主播形象；不少人擔網友，靠著「上車舞」暴紅的「楓葉姐姐」恐怕要剉咧等。

抖音女團「SK月亮湖217」C位成員楓葉姐姐，最近靠著上車舞紅遍社群平台，其特色是直播時用美顏濾鏡美化身材和臉蛋。不過，「抖音直播禁止過度美顏」昨（12/5）登上熱搜，傳出抖音為了提升內容品質，禁止過度使用美顏效果，也不准主播扭曲身材比例，希望避免過度美化。新規定將在明年1月1日起生效，違規者恐遭限流、中斷直播，情節嚴重者，可能永久封禁權限。

消息一出，網友紛紛回應「這下毀了多少人的美夢」、「全網大驗顏值時代來了」、「不知道有幾個主播撐得住」、「未來化妝師行業看漲」、「濾鏡一關，原形畢露」。

不過，根據《極目新聞》報導，抖音平台客服回應，「目前沒有相關說法」，也未接獲通知，以官方公告為準。

