楓葉姐姐人氣要跌？「抖音下禁令」 違者下場曝光

抖音直播女團「SK月亮湖217」C位成員楓葉姐姐。（圖／翻攝自楓葉姐姐 IG）





近日中國抖音宣布將於明年開始禁止主播在直播中過度使用美顏，希望網紅可以還原原本面貌，對此，許多人都擔憂日前爆紅的直播女團「SK月亮湖217」C位成員楓葉姐姐，害怕她真面目曝光後將人氣收到影響。

抖音近日推出了直播團體，其中，SK月亮湖217的成員楓葉姐姐更是人氣直線上升，在中、台都擁有高人氣，標緻五官、窈窕身材到纖細的手指都成為討論焦點。

對此，許多人都懷疑過楓葉姐姐濾鏡套很兇，不過之前姐妹團台灣成員扶搖曾表示：「長得真的和直播一樣！基本沒區別！大家可以放心追哈哈哈」，而好友花果更公開私下照片，讓其外型到身材都被認證。

如今抖音宣布將於2026年1月1日開始禁止主播在直播中過度使用美顏，違規者將面臨限流、中斷直播以及永久封帳號的問題，讓許多人也擔憂波及到楓葉姐姐等直播團體成員。



