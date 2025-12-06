楓葉姐姐剉咧等！中國抖音下通牒「嚴禁過度美顏」 網諷：榜一大哥要哭了

中國抖音下通牒「嚴禁過度美顏」，網友擔心「楓葉姐姐」這下完蛋了。圖／翻攝自IG

中國抖音直播間近年掀起團播熱潮，「楓葉姐姐」以「上車舞」迅速爆紅，她的美艷外型更是屢屢登上娛樂版面。然而，傳出抖音將祭出新禁令，除了大力掃黃、禁止炫富、嚴禁「誘導打賞」等不當行為，更直接點名「禁止過度美顏」，讓不少人擔憂楓葉姐姐這下恐怕完蛋了。

中國抖音大力整頓！全面掃黃、嚴禁「過度美顏」

有多名網友在微博發文指出，抖音平台近期公告新規定，預計明年1月1日就要上路，其中包含「禁止主播營造低俗擦邊等不良感知」及「禁止公開教唆、縱容主播違規直播」兩大禁令。

廣告 廣告

中國抖音明文規定，禁止穿著或用剪影方式「凸顯身材曲線或敏感部位」，嚴禁設計抽打敏感部位，禁止在教室、工地或酒吧等不當場景直播演繹畸形戀愛、暴力霸凌等不當情節，禁止叫囂或嘶吼引導用戶付費。

其中，抖音更直接點名禁止「過度美顏、伸展導致身材比例扭曲」。

中國抖音最新禁令。圖／翻攝自微博

此外，中國抖音也大力掃黃、嚴禁炫富，包含禁止組織、教唆或縱容直播色情低俗，禁止以攻擊刺激、炫富攀比等方式，誘導用戶過度消費。

抖音直播間「大長腿」恐消失？網憂楓葉姐姐完蛋了

該項禁令一出後立即引起討論，不少人也馬上聯想到先前爆紅的「SK月亮湖217」女團中，包含「楓葉姐姐」在內的多位直播主，各個都有大長腿、尖下巴，如今平台已明文禁止過度使用濾鏡，恐怕也讓她們從此原形畢露，是否還能獲得同樣關注掀起熱議。

楓葉姐姐曾公開素顏照。圖／翻攝自楓葉姐姐IG

楓葉姐姐。圖／翻攝Threads

事實上，今年7月30日抖音平台就已經針對「團播風氣」頒布規範，嚴格禁止主播營造低俗的直播氛圍，如在不當場所演繹戀愛、暴力劇本。

11月28日再度公告「整治網路直播打賞亂象」，表示一個月內已懲罰2.7萬名帳號，其中為違規事項大多為「低俗團播引誘打賞」、「誘導未成年打賞」、「虛假人設誘騙打賞」等。

如今更直接點名「過度美顏」是歪風，也讓不少網友紛紛拍手叫好，直呼「直播就是要展現真實」，也有人笑稱「榜一大哥要心碎了」。



回到原文

更多鏡報報導

中國女遊客旅日闖平交道遭撞死！家屬批「只有日文警示」討天價賠償金

Joeman新女友遭挖出是「她」！兩人甜蜜互動一次盤點 本人出面回應了

小黑狗叼綠鬣蜥換雞腿？民眾直擊精彩搏鬥過程「不到10秒就解決」