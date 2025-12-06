楓葉姐姐原形將曝光？抖音明年起「禁止過度美顏」

娛樂中心／周孟漢報導



中國抖音近年盛行直播，不僅捧紅了像是「楓葉姐姐」，及過去唱「挖呀挖」引發討論的正妹黃老師等等網紅，不過為了讓自己更上相，許多人都會開啟「美顏特效」，因此也經常傳出濾鏡失效、網美們真面目曝光的翻車插曲。而在近日，中國網路上就瘋傳一項抖音新規定，禁止主播們過度使用美顏，引發熱烈討論。





中國抖音女團C位「楓葉姐姐」因上車舞暴紅。（圖／翻攝自楓葉姐姐IG）





中國抖音近年來掀起「團播熱潮」，其中因一段「上車舞」瞬間竄紅的抖音女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，就憑藉甜美外表與修長身材，以及那超洗腦的歌詞，收獲一票粉絲，不過在團播時，楓葉姐姐卻一度因濾鏡消失，導致無修圖真面目曝光，讓不少網友心碎。

楓葉姊姊直播時因濾鏡失焦讓真面目全露餡。(圖／翻攝自 IG＠sk.moonlake217、Threads）





而在近日，中國微博瘋傳抖音頒布新規定，「禁止主播營造低俗擦邊等不良感知」，其中包括「透過穿著、剪影等方式凸顯身材曲線、突出敏感部位」、「設計抽打敏感部位、製造濕身效果、體罰等遊戲互動環節」、「設置有暗示導向的工地、教室、酒吧等不當場景直播」、「劇本演繹畸形戀愛、暴力霸凌、曖昧互動等不當情節」、「無才藝內容單一叫囂、嘶吼引導用戶付費」、「使用禮物貼紙等直播工具設定低俗、危險等不當懲罰」、「過度美顏、拉伸導致身材比例扭曲」。

抖音頒布新規定，「禁止主播營造低俗擦邊等不良感知」。（圖／翻攝自微博）





在這些規定下，前6項看似都相當正常，但最後的「過度美顏」，卻引發熱烈討論，「抖音直播禁止過度美顏」話題更一度登上熱搜榜，不少網友紛紛拍手叫好，大讚「這個條例是個好條例，團播的那個美顏啊，完全沒辦法看，我都不知道那個團播是怎麼紅的，那能看得下去，那個腿都拉成麻花了」、「看那類影片最好玩的就是空間扭曲大法失效」、「團播最好玩的就是邊上得人掉美顏，臉忽大忽小的」、「什麼時候AI出個『照妖鏡』功能就好了」。





中國網紅迅猛龍特蕾莎。在抖音直播時，疑似動作太大讓濾鏡失效，真面目也因此曝光。（圖／翻攝自美智子姐姐、小丁不是抹茶微博）





不過，也有網友質疑「啥叫禁止過度美顏？自己把軟體的美顏級數調小就行了吧？」、「過度美顏這個事怎麼界定呢？美多少算過度？還是一刀切一點都不讓美了」、「啊？沒效果啊。很多人還是美顏的離譜」、「美顏的演算法是平台提供的，最後說禁止過度美顏的也是平台，哈哈哈哈」。

抖音關於美顏功能的規定，將於明年（2026）1月1日開始實施。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）





事實上，這項規定並非最近才規定，早在今（2025）年7月30日，抖音就已經宣布升級《抖音直播團播內容管理規範》，並同步發布《抖音直播團播機構管理規範》，其中關於美顏功能的規定，將於明年（2026）1月1日開始實施。

