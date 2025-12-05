楓葉姐姐完了！抖音祭新規定「禁止過度美顏」 禁令生效時間點曝光

娛樂中心／綜合報導

抖音近年來盛行團播。（圖／翻攝自抖音）

抖音平台近來掀起團播風潮，就連前段時間爆紅的「SK月亮湖217」C位成員「楓葉姐姐」都靠著下車舞紅遍台灣，不過近日卻流傳抖音頒布新的禁令，禁止主播們過度使用美顏，讓網友們直呼有許多人都將會「原形畢露」。

今（5日）多位網友在微博中指出抖音頒布新的規定，禁止團播場景「過度美顏」和「扭曲身材比例」，要求直播畫面需要真實還原主播的形象，避免因為過度美化而造成觀眾誤導，直播中做出暗示性動作、語言等擦邊的低俗行為，抖音平台也將會嚴格進行管控。

廣告 廣告

然而，這項禁令將於明年（2026）1月1日開始實施，此規定也掀起網友們熱議，直呼「不知道有多少美女主播能靠真實顏值挺住」、「不讓拉腿了，那支持」、「團播而已，獨播不受影響」。

抖音平台有新規定。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

性愛片外流！樂團主唱又出包 公司氣炸祭「2強硬手段」：全面下架歌曲

IU降臨高雄參加AAA！心痛婉拒小泡芙 曬美照打卡：愛台灣粉絲

遭疑找「中國團隊代操帳號」！愛莉莎莎不忍了 露面開砲：分啥小

林逸欣父親急診住院「坐輪椅暴瘦現身」 母淚崩緊擁：你要一直陪我

