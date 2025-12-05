楓葉姐姐完了！抖音突頒禁令「不准過度美顏」明年元旦啟動

「下車舞」爆紅的楓葉姐姐，明年不能再使用濾鏡美顏。（圖／IG@sk.moonlake217）

大陸知名直播平台「抖音」近年來掀起團播熱潮，帥哥美女齊聚一堂說學逗唱，吸引觀眾互動打賞，像是今年爆紅的楓葉姐姐，就靠著「下車舞」紅遍台灣。不過，抖音官方已經頒布一項禁令，恐重創賴以美顏維生的直播主，預計明年元旦實施，屆時所有人都會原形畢露。

據了解，微博社群近日瘋傳，抖音官方已經頒布新規定，禁止直播中過度美顏和扭曲身材比例，預計在2026年1月1日起實施。消息傳開後，獲得大部分網友力挺。

更有網友笑稱，像是「小劉亦菲」等多位打著明星臉口號的直播主，即將要現出原形，紛紛大讚德政，「這種風氣確實該整治了」、「靠這過度美顏賺錢就是詐騙」、「沒有了美顏濾鏡，她們是很難生存的」、「這是好事！讓直播回歸實質」、「這個同意，美顏過度了，自己都不認識自己了，抖音直播全是帥哥美女，虛幻的世界，回歸現實挺好的」。

廣告 廣告

不少抖音團體恐遭重創。（圖／翻攝微博）

據抖音官方網站顯示，今年7月30日已針對「團播風氣」頒布規範，其中就有提到，禁止主播營造低俗擦邊等不良感知、禁止設置有暗示導向的工地、教室、酒吧等不當場景直播劇本演繹畸形戀愛、暴力霸凌、暖昧互動等不當情節，借助禮物貼紙等直播工具設置低俗、危險等不當懲罰等。包含過度美顏、拉伸導致身材比例扭曲，一律通通禁止。

直到11月28日，抖音再度公告「清朗·整治網路直播打賞亂象」，並指出近一個月內，官方已懲罰2萬7千多名違規的帳號，違規內容包含「低俗團播引誘打賞」、「虛假人涉誘騙打賞」、「誘導未成年打賞」、「刺激使用者非理性打賞」。

抖音強調，將會持續加強對各類違規內容的治理，不斷完善主播分級分類管理機制，優化理性消費功能提醒，營造友好的直播互動氛圍，維護平台健康的直播生態，「抵制低俗內如，守護未成年人，拒絕造假炒作，遠離誘導欺詐」。另據陸媒《大連日報》報導，抖音新規定將在明年元旦實施。

更多中時新聞網報導

保健》異位皮炎癢到失眠 標靶藥助改善

肺癌AI PET揪出早期癌細胞

聚焦血液腫瘤治療新趨勢 接軌國際