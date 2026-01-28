楓葉姐姐慘了？中國直播新規跳舞須滿2分鐘

▲中國正式發布《網路表演經紀機構運營服務要求》，針對團體直播訂下多項規範，包括不得過度美顏、單次跳舞時長不低於2分鐘。圖為團播紅人楓葉姐姐。（圖／翻攝自IG@sk.moonlake217）

[NOWnews今日新聞] 抖音近年吹起「團播文化」旋風，多人同框直播互動，從跳舞、唱歌到戶外擺拍，帶動許多話題，其中最知名的就是「SK月亮湖217」的「楓葉姐姐」。不過，團播也衍生出不少亂象，中國國家市場監督管理總局正式批准發布《網路表演經紀機構運營服務要求（以下簡稱《要求》）》，針對團播訂下多項規範，包括不得過度美顏、單次跳舞時長不低於2分鐘，禁止透過暗示性的語言、動作，虛構親密關係來誘導用戶消費等等。

綜合中國媒體報導，《要求》從多維度研擬明確規範，尤其針對當下火熱的團播劃定合規紅線，旨在遏制團播行業「野蠻生長」，要推動團播邁入標準化、專業化發展新階段。

▲抖音近年吹起「團播文化」旋風，多人同框直播互動，從跳舞、唱歌到戶外擺拍，帶動許多話題。（圖／翻攝自楓葉姐姐IG＠sk.moonlake217）

具體規範包括，團播需堅持正向引導，不應通過暗示性語言、動作或虛構親密關系誘導用戶消費，不應組織粉絲進行打賞排名或攀比。在才藝展示上，單次舞蹈需保持兩個八拍及以上完整動作組合，時長不低於2分鐘。在形象管理上，需大方得體，不得濃妝艷抹、過度磨皮美顏。除了直播主播外，也針對直播背後經紀機構提出規範，要求須建立內容審核、培訓服務、緊急處置及服務評價機制，提高公司方管理責任。

其中，除了先前就已傳出的不得過度美顏之外，跳舞時長不得低於2分鐘的規定更是引發關注，有中國媒體分析，這項規範實際上是在重申一個似乎已經被忽略的常識，那就是團播首先本質是表演，表演者應當提供的是內容，而不是不斷重複要求觀眾花錢消費的「話術」，打著才藝展示的幌子、實際上卻早已偏離表演主旨，而是充斥著以性暗示、性挑逗的動作誘導用戶打賞。

