楓葉姐姐慘了？陸祭團體直播新規 「濃妝、過度美顏」都NG

大陸近年興起「團體直播」熱潮，而以「上車舞」走紅的抖音女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐等人更在台灣暴紅。近日，中國大陸演出行業協會組織起草的《網絡表演團體直播運營管理要求》（下稱《要求》）正式實施，明確規定團播時不得濃妝豔抹或過度美顏。

圖為「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐。 （圖／翻攝Instagram@sk.moonlake217）

根據陸媒《紅星新聞》，這是大陸國內首份針對團體直播的運營管理標準。相關報告顯示，2025年團播日均開播房間數約8000個，已開展團播業務的公會數量超過3500家，占整體公會數量近12%，同比增長超過16%。

廣告 廣告

這份《要求》將團體直播定義為「由3名及以上網路主播組成直播團體」共同展開的網路表演活動，並對很多表演細節都進行規範。例如在互動性要求方面，規定不應透過暗示性語言、動作或虛構親密關係誘導用戶消費，不應組織粉絲進行打賞排名或攀比。

陸官方對「團播」做出明確規範。（圖／翻攝Instagram@sk.moonlake217）

另外在才藝要求方面，規定單次舞蹈展示保持2個八拍及以上完整動作組合，時長不低於2分鐘。專業性要求方面，整體形象要「乾淨整潔、服裝大方得體、不濃妝艷抹或過度磨皮美顏」。

來自大連的高先生平時喜歡看直播，偶爾也會進行打賞。他表示，近年來團播為吸引更多粉絲，會採取更多主播PK方式或加快表演節奏，有些也會進行特效。

他認為《要求》中的一些規定或許會讓現在的團播內容產生改變，「比如很多團播的舞蹈表演，之前有時候一個人只跳十幾秒鐘，然後就換下個人，新《要求》說單次舞蹈時長不低於2分鐘，這對很多團播來說就要改變直播方式了」。

西安一家MCN（Multi-Channel Network，多頻道網路）機構的負責人毛先生表示，之前進行團播時確實會有為滿足網友「獵奇」心理而設置的內容，比如穿著造型奇怪的衣服，或者把特效開到比較誇張的程度。

毛先生說，「我們現在都會對主播的舞蹈專業素養進行培訓，而不是再把重點放在誇張的造型上，這樣做不僅沒有掉粉，反而觀看人數穩定增長，打賞投放效果也很好。今年我們甚至計劃直接去掉美顏特效，讓主播真實地呈現」。

延伸閱讀

豐原牧場偷埋大量死雞！盧秀燕：確認禽流感 食安處急追流向

川普突提升韓國關稅！台灣步後塵？盧秀燕：希望只降不升

逢人就被問！藍營台中市長協調膠著 羅廷瑋急喊話